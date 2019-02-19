Mersin Barosu, Suriyeli mültecileri hakları konusunda bilgilendiriyor

Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi ile Yuva Derneği işbirliğinde düzenlediği ‘Haklarımızı biliyor muyuz?' konulu temel haklar atölyesinde, Suriyeli mültecileri hakları konusunda bilgilendiriyor.

‘Haklarımızı biliyor muyuz?' konulu temel haklar atölyesinin ikincisi, Yuva Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Geçici koruma altındaki Suriyeli mültecilere yönelik düzenlenen temel haklar atölyesinde, Mersin'deki Suriyeliler, hukuki destek olanakları ve geçici koruma yasası hakkında bilgilendirilerek, gündelik yaşamda haklara erişimleri konusunda bilinçlendirildi.

Yuva Derneği İnsani Gelişim Programı altında düzenlenen atölyede, Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Hasan Keleşoğlu, Başkan Yardımcısı Av. Ezgi Özkan ve Av. Battal Gazi İnci, hukuka erişim ve haklar konusunda sunum yaptılar. Sunumda, Mersin Barosu'nun Adli Yardım Bürosu, geçici koruma statüsü ve sığınmacıların özellikle eğitim, sağlık gibi temel hakları konusunda bilgiler verildi.

Sorunlarla ilgili interaktif katılımın sağlandığı atölye çalışmasında, avukatlar, özellikle geçici koruma statüsünde bulunan kişilere yönelik eğitim, sağlık ve çalışma haklarından faydalanabilmeleri için nerelere başvurmaları gerektiği konusu başta olmak üzere, tüm yasal hakları konusunda Suriyelileri bilgilendirdi. Yuva Derneği geçim kaynakları merkezinden faydalanan kişilere ulaşıp, belirli periyotlarda atölye çalışması yaparak, kişilerin hakları konusunda bilinçlenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyleyen avukatlar, ekonomik durumu yetersiz olan Suriyelilerin de Mersin Barosu Adli Yardım Bürosu'na başvurabileceklerini ifade ettiler. Avukatlar ayrıca, Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi bünyesinde oluşturulacak olan Mülteci Hakları Komisyonu üzerinden mültecilere gönüllü hukuki yardım sağlayacaklarını belirttiler.