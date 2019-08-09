Mersin Barosu, tüketicileri hakları konusunda bilinçlendirmek için hareke geçti

Mersin Barosu, tüketicileri hakları konusunda bilinçlendirmek için harekete geçti. Bu kapsamda, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin İl Ticaret Müdürü Akif Yıldız ve Tüketici Hakem Heyeti Şube Müdürü Mehmet Emin Arslan'ı ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, tüketici hakları konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla ortak çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

“Tüketicinin hakkını arayabilmesi, en önemli noktalardan biri”

Ziyarette, tüketici haklarına ilişkin Anayasa ve yasalarda yer alan düzenlemelerle ilgili bilgi veren Baro Başkanı Yeşilboğaz, “Tüketici haklarının korunmasında Anayasa, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku başta olmak üzere, hukukumuzun çeşitli dallarında düzenlemeler yapılmıştır. Tüketicinin korunmasındaki en önemli noktalardan birisi, tüketicinin hakkını arayabilmesidir. Hak arayabilmek için de tüketicilerin, yasalarda kendilerine tanınan haklardan haberdar olması gerekmektedir. Bunun için de toplumsal duyarlılığın oluşmasına katkı sağlamak gerekir” diye konuştu.

“Koruyucu yasal düzenlemelere rağmen, tüketiciler mağdur oluyor”

Yasalarda var olan koruyucu düzenlemelere karşın, tüketicilerin hala mağdur olduklarına dikkat çeken Yeşilboğaz, “Çünkü hak arama yolları konusunda yeterli bilinç sağlanamamıştır. Tüketiciler yasayla kendilerine tanınan hakları kullanmayı öğrenemediği sürece, tüketiciyi koruyan bütün hukuki düzenlemeler sadece kağıt üzerinde kalacaktır. Bu da kötü niyetli satıcıların hukuka aykırı davranışlarını arttırmaktadır. Tüketici haklarının yerleşmesi ve gelişmesinde bizlere büyük görevler düşmektedir. Ancak tüketiciler de haklarını öğrenmek ve aramak için örgütlenmeli, seslerini duyurmalıdır. Mersin Barosu Tüketici Hakları Komisyonumuzla birlikte, sizlerle işbirliği içerisinde, farkındalık çalışması yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten mutluluk duyduklarını ifade eden Tüketici Hakem Heyeti Şube Müdürü Arslan ve İl Ticaret Müdürü Yıldız ise tüketici bilincinin oluşturulması, yaygınlaştırılması, güçlü, doğru ve etkili bir tüketici hareketinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla Mersin Barosu ile yapacakları işbirliğinden olumlu kazanımlar sağlanacağına inandıklarını söylediler.