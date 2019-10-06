Mersin Barosu, vatandaşları hayvan hakları konusunda bilinçlendirdi

Adnan Menderes Bulvarı Barış Meydanı'ndaki etkinlikte Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Orçun Özekenci, komisyon üyesi avukatlarla birlikte, hayvan haklarını anlatan broşür dağıttı. Fotoğrafçılık Kulübü ise avukatların çekmiş olduğu hayvan fotoğraflarını sergileyerek, bu dünyada hayvanların var olduğuna, onların da tıpkı insanlar gibi yaşama ve korunma hakkına sahip olduğuna dikkat çekti.

"Biz çoğalırken, diğer canlıların sayısı azalıyor"

Stant ve fotoğraf sergisine ilgi gösteren 7'den 70' vatandaşlar, hayvanların yasal hakları konusunda bilgilendirildi. Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, vatandaşların hayvan hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını ve hayvan haklarına yeterince saygı duymadığını ifade ederek, “Biz çoğalırken, dünyamızı paylaştığımız diğer canlıların sayısı maalesef hızla azaltmaktadır. Yeryüzündeki tüm canlıların yaşama hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır. Mersin Barosu olarak, Hayvan Hakları Komisyonumuzla birlikte, nerede hayvan hakkı ihlali varsa, o hayvanların sesi olduk, hak mücadelesi verdik. Hiç bir canlının katledilmesine ve eziyet edilmesine sesiz kalmadık, kalmayacağız” dedi.