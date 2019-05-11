Mersin Barosu ve Toros Üniversitesi eğitimde işbirliği yapıyor

Dr. Haluk Korkmazyürek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Korkmazyürek, Mersin Barosu'nun geleceğin hukukçularının yetişmesine büyük katkı sunduğunu belirterek, "Mersin Barosu ile yapmış olduğumuz işbirliğiyle öğrencilerimizin, kendi alanında deneyimli avukatlar tarafından eğitim görmesini çok önemsiyoruz. Öğrenciler genellikle üniversitede teorik dersler gördüğü için, çalışma hayatına başladıklarında pratikte yetkin olmamalarından kaynaklı bilgi eksikliği yaşamaktadır. Mersin Barosu'nun vermiş olduğu eğitimler ve seminerlerle, öğrencilerimiz meslekte pratiği de öğrenmiş oluyor. Meslek yüksekokulu adalet bölümü öğrencilerimize eğitim desteği veren Mersin Barosu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Yeşilboğaz ise Toros Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, "Avukatlık mesleğinde pratik uygulama çok önemlidir. Aksi takdirde bu eksiklik, vatandaşların haklarına ulaşmakta zorluk çekmesine de neden olmaktadır. Meslek yüksekokulu adalet bölümüne yönelik, hukuk alanında daha fazla neler yapabileceğimizle ilgili planlamalar yapmaktan mutluluk duyarız. Mesleki eğitimin yanı sıra üniversite bünyesinde; kadın, çocuk ve insan hakları alanlarında konferans ve seminerler yaparak katkıda bulunmak isteriz. Başarılı bilimsel çalışmalara imza atan Toros Üniversitesi ile sosyal projelerde yer almaktan mutluluk duyarız" diye konuştu.