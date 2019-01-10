Mersin Barosu'nda kupa töreni

'si düzenlenen ‘5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları'nda başarı gösteren Mersin Barosu basketbol, kadın voleybol ve futbol takımları için kupa takdim ve teşekkür belgesi töreni düzenlendi.

Törende konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, '5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları'nda Mersin Barosu basketbol, kadın voleybol, erkek voleybol ve futbol takımlarının mücadele ettiğini belirterek, "Basketbol takımımız güzel bir galibiyete daha imza atarak turnuvada 3. olma başarısı gösterdi. Mersin Barosu erkek voleybol ve kadın voleybol takımımız turnuvayı dördüncü olarak tamamlarken, futbol takımımız ise turnuvayı klasman birincisi olarak tamamladı. Takım oyuncusu meslektaşlarıma mücadelelerinden dolayı tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşilboğaz, turnuvayı 3.'lükle tamamlayan basketbol takımına kupasını takım adına, takım koçu Rauf Sina Aycan'a, kadın ve erkek voleybol ile futbol takım oyuncularına ise teşekkür plaketi takdim etti.