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Mersin Barosu'ndan balık çiftliklerine tepki

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Silifke-Anamur arasındaki sahil şeridinde balık çiftliği kurmak isteyen şirketlerin 32 adet çiftlik projesine daha ÇED olumlu raporu verilmesine tepki gösterdi.


Baro Başkanı Yeşilboğaz, yazılı bir açıklama yaparak, Mersin'de kurulması planlanan yeni balık çiftliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Balık çiftliklerinin Mersin kıyılarını tehdit ettiğini belirten Yeşilboğaz, “Türkiye'nin önemli turizm potansiyeline sahip olan Mersin'in, en bakir yerlerinden biri konumunda olan cennet koyuna, insan sağlığını, sahilleri, plajları, tehdit eden 32 adet daha balık çiftliği kurulmasına ÇED olumlu raporu verilmesi mantıkla bağdaşmamaktadır. Balık çiftliklerinin neden olduğu atıklar, denizin ekosistemini bozmakta ve bu da sahilde, plajlarda, turistik koylarda kaygı yaratıyor, vatandaşları ve turizmcileri endişelendiriyor. Mersin'de kontrolsüzce artan balık çiftlikleri, mavi bayraklı kıyı sayısının artmasını engelleyeceği gibi mavi bayraklı kıyılarımızı da tehdit etmektedir” dedi.


Yetkililerin, Mersin halkının ve çevrecilerin haklı talebini yerine getirerek, balık çiftliklerinin bütün projelerini iptal etmesi gerektiği vurgulayan Yeşilboğaz, “Bizler yaşam savunucusu olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da etkin bir şekilde balık çiftliklerine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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