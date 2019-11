Mersin Barosu'ndan Cumhuriyet resepsiyonu

Baro yönetimi ve avukatların cumhuriyet coşkusu yaşadığı resepsiyonda, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Cumhuriyet umuttur, nefestir” dedi.

Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Biriminde Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Yönetimi Kurulunun ev sahipliğinde, canlı müzik dinletisi eşliğinde düzenlenen resepsiyonuna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolusu Zahide Mendeli, Giresun Üniversitesi Rektör Yrd. Rrof. Dr. Abbas Karaağaçlı, avukatlar ve stajyer avukatlar katıldı.

“Özgürlük cumhuriyetten doğup yine cumhuriyete dönüşüyor”

Resepsiyonda bir konuşma yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, “Mavi gözlü gencecik bir subayın, acıya doygun bir coğrafyanın haddini aşan bütün hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürmesinin 96'ncı yılı kutlu olsun. Dünyanın hiç bilmedikleri yerlerini sömürerek semiren harici; kökleri Ortaçağ'da, meyveleriyse halen aramızda olan dahili düşmanlara inat biz tam 96 senedir kul değil bireyiz. Tam 96 senedir Başkomutan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla birlikte, bir var olma savaşında canını ortaya koyarak her birimize birer hayat bahşeden büyüklerimiz sayesinde özgürlük kanımızda dolaşıyor. Bu özgürlük öyle bir özgürlük ki; cumhuriyetten doğup yine cumhuriyete dönüşüyor. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde gökyüzümüze çatı, altımıza toprak olan bu vatan; Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk sayesinde tam 96 senedir ev oluyor, okul oluyor, fabrika oluyor, orman oluyor. Bu ülke üzerinde ışığı yanan her pencere, tüten her baca, işleyen her demir ve alınan her nefes cumhuriyete minnet borçlu. Dünyanın en güzel bu minneti, bizlere bu cumhuriyet altında çocuklarımıza bırakacağımız daha güzel günlerin kutsal borcuna dönüşüyor. Çocuklarımıza olan güzel gelecek borcunu hakkıyla yerine getirebilmenin umudunu ise içimize yine Mustafa Kemal ekiyor. Çünkü cumhuriyet, umuttur. Umudu gerçekleştirecek azim; azmi emeğe dönüştürecek kararlılıktır. Cumhuriyet, bir kişinin ya da ailenin vicdanına lütfedilmeden yaşanan her hayat, o hayat boyunca alınan her nefestir. Cumhuriyet, geçen her sene daha da derine ilerleyen bir kök gibi en ince kılcal damarlarımıza sirayet ediyor. Tarih şahit olacaktır ki; o kökler her sene daha derine, cumhuriyetin coşkusu ise arşa yol alacak. Çünkü cumhuriyet ilelebet payidar kalacak. Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 96'ncı senesi kutlu olsun” dedi.