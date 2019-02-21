Mersin Barosu'ndan kadın cinayetlerine tepki

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, kadın cinayetlerinde sanıklara hak edilen cezaların verilmesini isteyerek, "Mücadelemiz, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet son bulana kadar devam edecektir” dedi.

Güner, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de katılımı adliye önünde yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğini söyledi.

Kadın cinayetlerinin üçüncü sayfa haberi olarak yer aldığını belirten Güner, "Her gün bir yenisi daha eklenmekte olan bu haberleri bizler artık duymak ve okumak istemiyoruz. Erkekler tarafından uygulanan şiddet piramidinin en tepesinde kadın cinayetleri, akabinde cinsel, fiziksel ve sözel şiddet, mağduru suçlama, ayrımcılık, nesneleştirme/ insanlıktan çıkarma, katı geleneksel roller, tabanda ise ırkçı, cinsiyetçi, nefret dolu aşağılayıcı dil ve şakalar yer almaktadır. Toplumsal eşitsizliğin erkek ve kadına yüklemiş olduğu roller, kadın cinayetlerinin artmasına neden olmakta, kadınları hedef göstermekte ve erkeklerin nesnesi haline getirmektedir" diye konuştu.

Mersin'de de erkek şiddetine maruz kalmış birçok kadının cinayete kurban gittiğini hatırlatan Güner, "Mersin Kadın Hakları Merkezi olarak, mağdur olan kadınlarımıza ve ailelerine, gerek emniyet aşamasında, gerekse soruşturma ve kovuşturma aşamasında, hukuki ve manevi destek sunmaya çalışmaktayız. Ancak yargılama sonucunda cinayetleri teşvik edici unsur haline gelen 'haksız tahrik', 'iyi hal' gibi indirimlerin uygulanması, erkek şiddetinin gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. Kadınlar artık hiçbir yerde güvende değildir. Evde, sokakta, işyerinde tüm alanlarda tehlike altındadır ve bu tehlikenin gerekli önlemler alınmazsa artacağı gün gibi ortadadır. Bunu önlemek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmaları, kasten ve korkunç bir şekilde işlenen bu suçlar için hiçbir indirimin yapılmaması ile mümkündür” ifadelerini kullandı.

Yakın tarihte eşi tarafından katledilen Cemile Ertürkoğlu' nun acısı hala tazeyken, 14 Şubat'ta Kübra Aşkın öğretmenin, eski eşi tarafından sokak ortasında vahşice öldürüldüğünü hatırlatan Güner, “Mağdur ailenin acısı acımızdır, bu acıyı hisseden herkese sabır diliyoruz. Kadın cinayetlerini nefretle kınıyoruz. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, yargılama süreci boyunca ailenin yanında olacağız. Cemile,

Kübra ve tüm kadınlarımız için adalet sağlanana dek, hukuksal mücadelemiz devam edecektir. Kadınların yaşam hakkını ihlal eden bu suçlarda, sanıklara hak edilen cezaların verilmesi, mücadelemizin temelini oluşturmaktadır. Bu mücadelemiz, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet son bulana kadar devam edecektir” şeklinde konuştu.