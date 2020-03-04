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Mersin Barosu'ndan madde bağımlılığı ile mücadele eğitimi

Mersin Barosu avukatları tarafından Tarsus Belediyesi personelleri, Tarsus Esnaf Odaları üyeleri, Tarsus Ulaşım A.

Ş ile Tarsus Kamyoncular Kooperatifi üyeleri ve Tarsus Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına yönelik, madde bağımlılığı ile mücadele eğitimi verildi.


Mersin Barosu, Tarsus Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında kurumlarda gerçekleştirilen eğitimde, Mersin Barosu üyesi Türkan Özüm Öz ve Yasemin Cingöz, madde bağımlılığının kişisel değil, toplumsal bir sorun olduğunu, bu nedenle herkesin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini söylediler.


Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin cezai yaptırımlarının anlatıldığı eğitimde ayrıca, madde kullanımındaki artışın ve azalmanın, ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasi faktörlerinin de önemli etken olduğu belirtilerek, bu nedenle madde bağımlılığına karşı toplumsal mücadele olmadıkça, bireysel mücadelenin yeterli çözüm yolu olmayacağı vurgulandı.

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