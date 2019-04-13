Mersin Barosu'ndan Türk Kadınlar Birliği'ne destek

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Türk Kadınlar Birliği Mersin Şubesi'nin destek talebine, “Türk Kadınlar Birliği ile ortak projelerde yer almaktan gurur duyarız” diyerek, kadınlar için kurum arası dayanışmayı çok önemsediklerini söyledi.

Türk Kadınlar Birliği Mersin Şube Başkanı Hülya Yücel, Avukatlar Haftası kapsamında, Yönetim Kurulu ve dernek üyeleriyle birlikte Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti. Ziyarete, Mersin Barosu Genel Sekreteri Adnan Günay, Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Tuba Akkoç ve Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Burcu Düzen de katıldı. Ziyarette, Mersin Barosu ve Türk Kadınlar Birliği Mersin Şubesi, daha güçlü kadınlar için el ele vererek, ortak projeler için fikir alışverişinde bulundular.

Baro Başkanı Yeşilboğaz, ziyarette yaptığı konuşmada, Atatürk'ün önderliğinde 1924'te kurulan Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünü kutladı. Türk Kadınlar Birliği'nin, cumhuriyet tarihinin ilk ve çok uzun yıllar boyunca tek örgütlü kadın gücü olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Türk Kadınlar Birliği, başta kadınların seçme ve seçilme hakları olmak üzere, yasal haklarının elde edilmesi için demokratik mücadelenin önderi olmuştur. Kadınlar için eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren Türk Kadınlar Birliği ile ortak projelerde yer almaktan gurur duyarız. Kadınlarımız için kurumlar arası dayanışmayı çok önemsiyoruz. Ülkemizde ve kentimizde yaşayan kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda eşitliğini sağlamak ve bunun sağlanmasının önündeki engelleri kaldırmak için Mersin Barosu olarak sizlerin çalışmalarına destek vermeye hazırız” diye konuştu.

Derneğin var oluş amacının; cumhuriyetin kadınlara hakları konusunda sağladığı kazanımları korumak ve geliştirmek için önderlik yapmak olduğunu belirten Dernek Başkanı Yücel ise “Bu mücadelemizde Mersin Barosu'nu yanımızda görmeyi ve gücümüze güç katmasını temenni ediyoruz. Kadın hakları konusunda başarılı çalışmalar yapan Mersin Barosu'nu tebrik ediyoruz” dedi.