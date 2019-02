Mersin Barosu'nun staj eğitimlerinin ikinci dönemi başladı

Mersin Barosu'nun stajyer avukatlar için düzenlediği 2018-2019 yılı Staj Eğitim Programı'nın ikinci dönemi başladı. Programın ikinci dönemine 250 stajyer avukat katılırken, eğitimlerde avukatlık mesleğinin etik kuralları ve sorumlulukları anlatılacak.

Staj Eğitim Programı'nın Mersin Barosu Konferans Salonu'nda gerçekleşen ikinci dönem açılışına, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu eski başkanlarından Hulki Özel, Staj Eğitim Merkezi Başkanı Av. Kasım Kozanoğlu ve Genç Avukatlar Komisyonu Başkanı Av. Mert Avcı katıldı.

Eğitim kapsamında stajyer avukatlara avukatlık mesleğinin tanımı, Avukatlık Kanunu, avukatlık mesleğinin etik kuralları ve sorumlulukları hakkında bilgiler veriliği programda, stajyer avukatlara ilk dersi, Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz ve Av. Özel verdi.

“Mesleğiniz sizin gömleğinizdir”

Baro Başkanı Yeşilboğaz, avukatlık mesleğinin etik kuralları, sorumlulukları hakkında bilgi verip, avukatlık mesleğinin tanımını yaparak, her avukatın mesleki sorumluluklarını ve haklarını bilmek zorunda olduğunu söyledi. Avukatlık mesleğinin diğer mesleklerden çok farklı olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Özel yaşamı ve meslek yaşamı bu kadar iç içe geçmiş başka bir meslek yoktur. Her an göreve hazır halde olmak zorundasınız. Özel yaşamınızda dahi her hareketiniz özenli, avukata yakışır olmalı. Bu, sizin olmazsa olmazınızdır. Mesleğiniz sizin gömleğinizdir. Avukatlık mesleğinin etik kuralları konusunda sizlere daha çok eğitim vereceğiz. Mesleğimizin etik kurallarını ezberlemelisiniz” dedi.

Yeşilboğaz ayrıca, staj eğitim programına ‘hukukta muhakeme' dersi koyduklarını, böylece bir olaydaki nedenleri ve çözüm yollarını kavrayabilmek amacıyla farkındalık oluşturacaklarını belirterek, özellikle ‘neden-niçin' sorularını soracak bir muhakeme yeteneği kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

“Hukuk fakültelerinde hukuk etiği dersi olmalıdır”

Av. Özel ise avukatlığın meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak, “Avukat seyahatteyken, yemek yerken, evindeyken, kısacası her an için hukukçudur. Avukat, toplumsal insan mühendisliğidir. Avukat, hayatın gerçekleri karşısında hazır olmalıdır; mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmalıdır. Hukuk fakültelerinde ayrı bir ‘hukuk etiği' dersinin mutlaka olması gerekmektedir” diye konuştu.

Avukatların toplumla ilişkilerinin yüzde 80'inin hukuki ilişkilerden oluştuğuna işaret eden Özel, avukatların sanat ve felsefe alanlarında da kendilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu söyleyerek, “Toplumda karşılaştığımız her sorunun çözümüne yönelik çaba göstermelisiniz” ifadelerini kullandı.

Staj Eğitim Merkezi Başkanı Av. Kozanoğlu da eğitimdeki amaçlarının, üniversitedeki derslerin tekrar edilmesinden ziyade, avukatlığa geçişte bir son bekleme odası olan bu staj döneminde, derslerin tamamını belli ölçülerde özetleyerek bilgileri tazeleyebilmek olduğunu kaydetti.