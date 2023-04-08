Mersin basının acı günü

Mersin'de uzun yıllar ulusal ve bölgesel gazetelerin temsilciliğini yürüten gazeteci Ziya Keskinışık (76), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 15 gün önce nefes darlığı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve Göğüs Hastalıkları Servisinde tedavi gören Keskinışık, bir süre sonra sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine nakledildi. 3 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Ziya Keskinışık, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, eski cemiyet başkanlarından Ali Adalıoğlu ve çok sayıda gazeteci Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine akın etti. Mersin'in sevilen gazetecilerinden Ziya Keskinışık'ın ölümü, meslektaşlarını derinden üzdü.

4 çocuk babası gazeteci Ziya Keskinışık'ın cenazesi, 10 Nisan Pazartesi günü Müftü Caminde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonra Akbelen Mezarlığında toprağa verilecek.