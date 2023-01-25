Mersin, bisiklet kenti oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bisiklet yollarıyla kenti "EuroVelo-Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı"na hazırlıyor. Şu anda kentte 100 kilometrelik bisiklet yolu tamamlanırken, 277 kilometrelik yeni bisiklet yolunun yapılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bisiklet yolu yapımıyla ilgili bir limitlerinin olmadığını belirterek, "Şu anda 100 kilometre var, 277 kilometre planladığımız var. Her yeni yaptığımız yolda da bisiklet yolu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle 2019 yılı seçimlerinden sonra yaptığı bisiklet yollarıyla kenti 'bisiklet kenti' kimliğine bürümeye başladı. Şu anda 100 kilometrelik bisiklet yolu tamamlanırken, 27 kilometrelik bisiklet yolunun yapımı devam ediyor. Belediye, 277 kilometrelik bir bisiklet yolu daha yaparak "EuroVelo-Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı"na girmek için çalışma yürütüyor.

"277 kilometrelik bir bisiklet yolunu planladık"

Bisiklet yolu çalışmalarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk göreve geldiklerinde 20 kilometre civarında bisiklet yolu olduğunu söyledi. Bu mesafenin oldukça düşük olduğunu kaydeden Seçer, "Şu anda 100 kilometre aktif olarak kullanıyor. 27 kilometrelik bir yolun yapımı devam ediyor. Tabii bu yeterli değil. 277 kilometrelik bir bisiklet yolunu planladık. Her açtığımız yeni bulvarlarda da mutlaka bisiklet yolu var. Bu yolların güvenliğini de tam anlamıyla sağlıyoruz. Zaten Mersin'i gezdiğiniz zaman, özellikle yeni bulvarları gidip gördüğünüz zaman ne kadar güzel bir konsepte bisiklet yollarının yapıldığını görürsünüz. Bisikletin yaygınlaşmasının birkaç açıdan önemsiyoruz" diye konuştu.

"Bu yollarla birlikte bisiklet kullanımı arttı"

Bu yollarla birlikte bisiklet kullanımının arttığını belirten Seçer, "2015 yılında yapılan ulaşım ana planı çalışmalarından elde edilen verilere göre 1 günde 15 bin 476 bisiklet yolculuğu yapılırken, 2022 yılında 32 bin 313 bisiklet yolcuğu yapıldığı tespit edildi. 2022 ulaşım ana planı çalışmaları çerçevesinde bisiklet anketleri yapıldı. Anket sonuçlarına göre gün içinde yapılan bisiklet yolculuklarının yüzde 40'ı ev-iş-okul ulaşımı amaçlı yapılırken, yüzde 60'ı spor-rekreatif amaçlı yapılmaktadır. Özellikle Kültür Parkı uzun bir sahil. Orada yaklaşık 19 kilometrelik bir bisiklet yolumuz var. Mersin merkezin batı yakasını doğu yakasına bağlayan bir bisiklet yolu. Muazzam bir manzarada seyahat ediyorsunuz. Yine Kültür Park'ta kentbis uygulamamız var. Şu anda o uygulamada kullanılan 100 bisikletimiz var ama taleplerde her gün artıyor. Şu anda 8 binin üzerinde üyemiz oldu. Biz, farklı lokasyonlara da kentbis uygulamasını koymayı düşünüyoruz. Hem çevre açısından hem insan sağlığı açısından bisiklet kullanımı önemli" şeklinde konuştu.

Bisiklet yolu yapımıyla ilgili bir limitlerinin olmadığının altını çizen Seçer, "Şu anda 100 kilometre var, 277 kilometre planladığımız var. Her yeni yaptığımız yolda da bisiklet yolu yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı da buradan çağrıda bulunuyorum. Kesinlikle bisiklet kullansınlar, ben bunu yapıyorum, kendimi çok iyi hissediyorum ve size de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.