Mersin BŞB, Avrupa maçında güldü

maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı ACS Sepsi'yi 71-61 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça her iki takım da temkinli başladı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyodu Mersin ekibi 18-16 kazandı. İkinci devrede rakibine göre biraz daha iyi oynayan turuncu-beyazlı ekip, devreye 35-30 önde girdi. Maçın 3. periyodu ise kıran kırana geçti. Bu periyotta daha iyi oynayan deplasman ekibi, beraberliği yakaladığı ve periyot 47-47 beraberlikle bitti. Maçın son periyodunda oyuna ağırlığını koyan ve bulduğu sayılarla öne geçen Mersin Büyükşehir Belediyespor, maçı 71-61 kazanmasını bildi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sergiy Chaykovskyy, Christina Manoli, Vladimir Zanev

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Melisa Talay 3, Gintare Petronyte 11, Sasa Cado 16, Tiffany Mitchell 17, Ashley Walker 24

ACS Sepsi: Marina Solopova 4, Annemarie Godri Parau 19, Angelika Slamova 10, Peyton Alexis Whitted 20, Kristina Higgins 8

1. periyot: 18-16 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)

Devre: 35-30 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 47-47

5 faul: Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor)