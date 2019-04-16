Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

Tüm partilerin meclis üyelerinin yatırımlar konusunda tam desteğini alan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “İnsanlarımız belediyelerde rüşvetten, suiistimalden, istismardan, bu tip eylemler ve işlemlerden gerçekten bıkmış ve bizden temiz, şeffaf, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı bekliyor” diyerek, bu doğrultuda çalışacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan Ayı Olağan Toplantı Döneminin 1. Birleşimini Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirdi. Her partiden çok sayıda izleyicinin de katıldığı meclis toplantısında, yeni seçilen belediye başkanları ve meclis üyeleri de ilk toplantılarını yaptı. Başkan Seçer'in, toplantı boyunca sergilediği ılımlı ve güler yüzlü tavrı, meclis üyelerince memnuniyetle karşılandı.

“Hepimizin ortak paydası, daha güzel bir Mersin'de, daha güzel bir Türkiye'de yaşamak”

Toplantının açış konuşmasını yapan Başkan Seçer, meclisin görevi boyunca alacağı kararların Mersin'e hayırlı olmasını diledi. Türkiye'nin önemli bir süreçte ve önemli bir siyasi iklimde 31 Mart'ta yerel seçimlere gittiğini belirten Seçer, seçilen belediye başkanları ve meclis üyelerinin farklı siyasi partilerde yer aldıklarını ifade ederek, “Özellikle Mersin özelinde gerçekten demokratik olgunluğa yaraşır bir mücadele örneği verdiler. Çok şükür ki, ufak tefek münferit olaylar dışında kimsenin burnu kanamadan bir seçim sürecini geride bıraktık. Kazananlar oldu, kaybedenler oldu ama temelde kazanan Mersin ve Türkiye oldu. Hepimizin ortak paydası daha güzel bir Mersin'de, daha güzel bir Türkiye'de yaşamak. Burada ilk kez bir araya gelen belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz bu temel ilke ve prensip ışığında önümüzdeki 5 yıllık süreçte birlik ve beraberlik içerisinde Mersin'e en güzel hizmetleri yapacağımızı umut ediyorum. Kapsayıcı bir belediyecilik anlayışı gösterme zorunluluğunu hissediyorum. Mersin, Türkiye'nin izdüşümü bir kent; çok farkı sosyo-ekonomik yapıların, kültürel değerlerin ve inanç gruplarının bulunduğu, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın çok müstesna bir kenti. Burada huzuru, birliği, beraberliği tesis edeceksek bunu hep beraber yapacağız. Buna da inancım tamdır” diye konuştu.

“Yurttaşlarımızın bizden öncelikli isteği iş, aş”

Vatandaşların, kendilerinden hizmet beklediklerine işaret eden Seçer, “Sorunları her birimiz gayet iyi biliyoruz. Seçim sürecinde yurttaşlarımızın bizden ne istediğini hepimiz ezberledik. Ama yurttaşlarımızın bizden öncelikli isteği iş, aş. Bu, herhalde bizi bu süreçte en çok bizi yoracak ama inşallah başarılı olursak da Mersin'i bir yatırım üssü haline getirip işsiz gençlerimize iş sağladığımız noktada da bizleri dünyanın en mutlu insanı yapacak. Artık insanlar rantçı değil, halkçı bir belediyecilik anlayışı istiyor. Çağdaş, medeni toplumlara yaraşır, hukuk devleti standartlarında, herkesin kanuna, nizama, etiğe ve kendi toplumumuza yaraşan geleneksel teamüllere uygun bir yöneticilik anlayışı sergilemek istiyorum. İnsanlarımız belediyelerde rüşvetten, suiistimalden, istismardan, bu tip eylemler ve işlemlerden gerçekten bıkmış ve bizden temiz, şeffaf, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Adaletli bir belediyecilik anlayışı göstermek zorundayız”

Mersin'in, bütün renklerin kucaklaştığı, kardeşçe, barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, buranın bir kültür-sanat kenti olmasının Mersin'e çok yakışacağının altını çizdi. Kentin, bu anlamda istedikleri noktalarda olmadığını dile getiren Seçer, şunları söyledi: “Biz yeni yönetim olarak Büyükşehir'de, ilçelerimizle beraber koordine içerisinde Mersin'i bir kültür ve sanat kenti yapma uğraşı içerisinde olacağız.”

“Adaletli bir belediyecilik anlayışı göstermek zorundayız” diyen Seçer, Türkiye'nin bugün geldiği noktada, insanların en çok talep ettiği, arzu ettiği ve onun uğrunda feryat ettiği konunun adalet olduğunu söyledi. Seçer, “İnsanlar adalet, hak ve hukuk istiyor. Belediyecilik anlayışımızı ortaya koyarken hem hizmetlerde hem bakış açımızda hem uygulamada hem lisanımızda adaletli bir belediyecilik bekliyorlar. Bu temel anlayış ve prensipler etrafında 13 ilçe belediye başkanı, ben Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclis üyelerimizle beraber, 5 yıl hizmet etmek için bizlere güvenen Mersinli hemşerilerimizi mahcup etmeyeceğimizi düşünüyorum. Allah da bizi mahcup etmesin. Yeni dönem başta Mersinimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Meclis toplantısında daha sonra Seçer'in sunduğu, toplantıların yerel televizyonlardan canlı yayınlamasına ilişkin önergesi kabul edilirken, komisyonlardan grubu olmayan partilerin meclis üyelerinin de yer almasına ilişkin önergesi ise Cumhur İttifakını oluşturan Ak Parti ve MHP'li meclis üyeleri tarafından reddedildi.

Toplantıda, yapılan gizli oylamayla Meclis 1. Başkan Vekilliğine MHP'li Mehmet Topkara, Meclis 2. Başkan Vekilliğine ise AK Partili Erhan Çontar seçildi. Toplantıda ayrıca yine gizli oylamayla katip üyeleri ve encümen üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Komisyonlara üye seçimi ise açık oylamayla yapıldı.

“Üç ayda bir bilançolarımızı kamuoyuyla paylaşacağız”

Seçimlerin ardından bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin, 5 binlik ve binlik planlar, sinekle mücadele, işsizlik, yatırımlar ve Anıt Kavşağı Battı Çıktı Projesine ilişkin sorun ve taleplerini iletmesi üzerine yeniden konuşan Seçer, planların bir kentin anayasası olduğunu ve bunları mutlaka gerçekleştireceklerini söyledi. Kente yatırımcı çekmek için kendisine meclis üyelerince verilen desteğe teşekkür eden Seçer, özellikle planlar konusunda herkesin elini taşın altına koyarak bir formül bulacaklarını ve yerine getireceklerini kaydetti. Seçer, yaklaşık bir aydır duran Anıt Kavşağı Battı Çıktı Projesi inşaatına ilişkin yüklenici firmayla görüştüğünü ve dün itibariyle çalışmaların yeniden başladığını ifade etti.

Muhalefetin, demokrasinin en temel unsurundan biri olduğunu vurgulayan Seçer, “Ben muhalefetten asla rahatsız olmam ama yıkıcı muhalefet beni halkım adına üzer. Yapıcı muhalefetten halkım adına son derece memnun olurum. Hep beraber bu süreci götüreceğiz. Sizlerin de bu düşüncesi beni ziyadesiyle memnun ediyor. Bir sorun yaşanacağını da düşünmüyorum, çünkü bu yüce meclisten geçecek olan mersin halkının yararına olacak konular olacak. Biz şeffaf belediyecilik diyoruz. Bu konuda çok rahatım, ‘çiğ yemedim, karnım ağrımıyor'. Tabi ki, bir kamu kaynaklarını kullanıyoruz, merkezi bütçeden bize pay geliyor. O da tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Vergi ödüyor insanlar ve hesabını da sormak zorundalar. Üç ayda bir bilançolarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Herkes nereye ne harcadığımızı, hizmetleri kaça aldığımızı, hepsini görecekler” dedi.