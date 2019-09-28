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Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 kadını istihdam edecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahada görev yapmak üzere toplam 100 kadın personel alımı için ilana çıktı.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlara ilişkin ilanlar, 25 Eylül tarihinde yayınlanmaya başladı ve 1 Ekim tarihinde kaldırılacak. İlanların kaldırılmasının ardından, Kariyer Merkezi'nin yapacağı mülakatlar ile personel seçimine gidilecek ve bu sayede 100 kadın istihdam edilecek. Vasıfsız işçi olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesine kazandırılacak olan kadınların başvurularında 40 yaşını geçmemiş olmaları ve en fazla ortaokul mezunu olmaları şartı aranacak.


Kente kadın eli değecek


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirilerek, kentin daha güzel hale gelmesi için emek verecek olan kadınların 50'si, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda görevlendirilecek. Diğer 50'si ise Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda çim biçme, budama, çiçek ve ağaç dikimi, ilaçlama, gübreleme, toprak takviye-tesviye, parklarda genel temizlik ile çiçek, çim, ağaç sulama gibi işlerde çalışacak.

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