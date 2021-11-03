Mersin Büyükşehir Belediyesi, 163 kooperatif, birlik ve odayla işbirliği yapıyor

Büyükşehir, sulama borusundan erik boylama makinesine, badem-ceviz soyma makinesinden küçükbaş hayvan desteğine, arıcılık ekipmanlarından kaba yem tohumuna kadar birçok desteği kooperatifler üzerinden yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mersinli üreticinin sesi üretim kooperatifleri, birlik ve odaların güçlenmesi için önemli iş birlikleri yürütüyor. Üreticilere sağladığı alet, ekipman ve yem desteğini kooperatifler aracılığı ile gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, hem kooperatifçilik geleneğinin sürdürülmesini ve güçlenmesini hem de üreticinin kooperatifleşmesini sağlıyor. Büyükşehir, tarımsal destekler kapsamında sulama borusu, erik boylama, badem soyma, ceviz soyma, zeytin boylama, üzüm sıkma, taş kırma, bitkisel atık kıyma makinesi, süt soğutma tankı, hamur yoğurma ve distilasyon makinesi desteğini kooperatifler aracılığıyla üreticiye ulaştırıyor. Büyükşehir bunun yanı sıra hayvancılık destekleri alanında yaptığı küçükbaş hayvan desteği, arıcılık ekipmanları ve kaba yem tohumu desteğini de yine kooperatif, birlik ve odalar aracılığıyla yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarıma ve hayvancılığa büyük önem verdiklerini, hayata geçirdikleri her projede iş birliğine gittiklerini belirterek, “Her bölgenin kendine münhasır talepleri oluyor. Uygun olanları biz kooperatifler, birlikler ve odalar vasıtasıyla karşılıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

163 kooperatif, birlik ve oda ile güç birliği sürüyor

İl genelinde sürdürdüğü sulama borusu desteği projesinde 118, üzüm sıkma makinesi desteğinde 9, erik boylama makinesinde 6, zeytin boylama makinesinde 6, ceviz soyma makinesinde 3, Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'nde 3, badem soyma makinesinde 2, Süt Senin Gurur Mersin'in Projesi'nde 1 kooperatifle anlaşarak ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, alet-ekipmanın yanı sıra yem dağıtımında da iş birliğine önem veriyor.

Bitkisel atık kıyma makinesi desteği, taş kırma makinesi desteği, hamilelere süt dağıtım projesi, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine kaba yem desteği, arı yetiştiricilerine arıcılık malzemeleri desteği, Bal Evi Projesi, hamur yoğurma makinesi desteği, süt soğutma tankı desteği, kuru üzüm dağıtım, reygrass kaba yem tohumu dağıtımı ve distilasyon makinesi desteği projelerinde ortaklaşarak çalışan Büyükşehir Belediyesi, Mersin genelinde toplam 163 kooperatif, oda ve birlikle güç birliği yapıyor.

Toplam 29 milyon 599 bin lira destek yapıldı

Büyükşehir, bu iş birlikleri kapsamında 2020-2021 yılında yürüttüğü projelerle toplam 29 milyon 599 bin 497 lira destekte bulundu. Bu destek Mersin tarımı ve hayvancılığı için adeta can suyu olurken, hem kooperatiflerin işlevi arttı hem de üretici ile kooperatifler arasında köprü oluşturuldu.

2020 yılında 3 hamur yoğurma, 2 adet üzüm sıkma, 4 adet erik boylama, 3 adet zeytin boylama, 2 adet bitkisel atık kıyma, 1 adet taş kırma, 2 adet badem soyma makinası veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 adet süt soğutma tankını da üreticilerin kullanımı için kooperatiflere teslim etti.

708 yetiştiriciye petek, arıcı körüğü ve arıcı maskesinden oluşan koliler dağıtılırken, Büyükşehir tarafından yapımı tamamlanan 3 adet bal evi de arı üreticilerinin ürünlerini birinci elden halka ulaştırmasında aracı olacak. Alet-ekipmanın yanı sıra hayvancılık için önemli destekler de sunan Büyükşehir Belediyesi, Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi kapsamında toplamda bin 500 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yaparken, 4 ton reygrass kaba yem tohumu dağıtımı da gerçekleştirildi. Süt Senin Gurur Mersin'in Projesi kapsamında 2021 yılı sonunda toplam 2 milyon 390 bin 520 adet 200 ml'lik paketlerde süt dağıtılmış olacak.

2021'de de desteklerini sürdürecek olan Büyükşehir Belediyesi, 2 erik boylama, 2 adet ceviz soyma, 7 adet üzüm sıkma, 3 adet zeytin boylama, 1 adet badem soyma, 79 adet hamur yoğurma makinesinin yanı sıra yem desteklerine devam edecek.