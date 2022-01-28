Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021'de milyonlarca bitki dikti

“Yeşil Mersin” projesini de 2021'de sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi, 1 Nisan 2022 tarihinde yapılacak ‘Hatay EXPO 2021'de “Mersin Bahçesi” ile kenti tanıtacak.

2020 yılı sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Vali Hüseyin Aksoy Caddesi'ne ilk fidanı dikerek başlattığı “Yeşil Mersin” projesi, 2021 yılında da devam etti. Proje kapsamında kentin 13 ilçesine 700 bin adet bitki dikilmesi planlandı. Dikimler, Peyzaj Master Planı çerçevesinde gerçekleştirildi. Kentin bitki envanterinin oluşturulması amacıyla Mersin'de ilk kez uygulanan Peyzaj Master Planı çerçevesinde refüj, kavşak ve kaldırımlara bölge koşullarına göre en uygun bitkiler dikildi.

Park ve Bahçeler Dairesi, 2021 yılında bitki dikim, budama ve çim biçme çalışmalarını son hızla sürdürdü. Bu kapsamda 9 bin 500 ağaç, 250 bin çalı grubu ve 2 milyon 30 bin mevsimlik çiçek dikimi yapan ekipler, 8 milyon 894 bin metrekare alanda çim biçti. Ekipler, ayrıca 3 bin 180 çalı grubu ve 13 bin 150 ağacın yanı sıra 10 bin 280 metrekare de çit bitkisini budadı. Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında bir ucu Yenice'ye, diğer ucu ise Anamur'a uzanan D-400 Karayolu'nun refüjlerinde de bakım, onarım, budama, tesviye, çim biçme, temizlik ve sulama çalışmalarını üstlendi. Bu kapsamda ekipler refüjlere 2021 yılı Ocak ayından itibaren 250 bin çalı, 9 bin 500 ağaç ve 2 milyon 30 bin mevsimlik bitki dikti. Mevsimlik bitkiler, kooperatif aracılığıyla üretici kadınlardan temin edildi. Bu sayede kent güzelleşirken, kadın üreticiler de ekonomik gelir elde etti.

Binlerce kent mobilyası vatandaşların kullanımına sunuldu

Bünyesindeki atölyelerde kent mobilyası üretimlerini de sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi, 2021 yılında bin 630 bank ile oturma birimi, 101 kamelya ile pergola, 333 saksı, 735 figür, 675 özel tasarım bank ve 650 özel tasarım çöp kovasının imalatını gerçekleştirdi. Üretilen kent mobilyaları ekipler tarafından talep edilen ve ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirildi. Park ve Bahçeler Dairesi tarafından tasarlanan ve üretimi yaptırılan 220 bank ve 291 çöp kovası da cami, müze ve park gibi birçok noktada vatandaşların kullanımına sunuldu.

2021 yılında çocukları mutlu eden önemli projelere de imza atan Park ve Bahçeler Dairesi, muhtar ve okullardan gelen talepleri değerlendirerek 13 ilçede toplam 50 çocuk oyun grubunun kurulumunu gerçekleştirdi. ‘Adını Sen Koy' projesi kapsamında parkların isimlerini ise çocuklar belirledi. 23 Nisan'da adını Yiğit Veli Özer'in verdiği ‘Yenilmezler Kulesi Oyun Parkı'nın açılışını Başkan Vahap Seçer, minik Yiğit'le birlikte yaptı.

Park ve Bahçeler Dairesi, sulama sistemlerinde de Mersin'e yeni teknolojiler getirdi. Mersin'in merkezi ile Tarsus'taki cadde ve bulvarlara bu kapsamda otomatik sulama sistemleri kuruldu. Merkezde İsmet İnönü ve Adnan Menderes bulvarları ile 34. ve 17. caddelerde, Tarsus'ta ise Fatih Sultan Mehmet, Ümit Yaşar Oğuzcan ve Kasım Ekenler bulvarlarındaki refüjlerde toplam 22 kilometrelik otomatik sulama sistemi çalışması yapıldı.

1 Nisan 2022'de ‘Hatay EXPO 2021' Medeniyetler Bahçesi temasına “Mersin Bahçesi” ile katılan Büyükşehir Belediyesi, hazırlıklarını önemli oranda tamamladı. Park ve Bahçeler Dairesi tarafından oluşturulan Mersin Bahçesi'nde kentin tarihi ve biyolojik çeşitliliği, reprodüksiyonlarla birlikte Mersin'e özgü bitkiler ve yapılan düzenlemelerle tanıtılacak.

68'liler Ormanı, Kültür Park ve Atatürk Parkı başta olmak üzere birçok noktada iyileştirme ve düzenleme çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi, sorumluluk alanındaki bölgelerde de bitki dikim ve iyileştirme çalışmalarına ara vermedi. Adnan Menderes Bulvarı'ndan 2021 yılında tamamlanan Sevgi Katlı Kavşağı'na kadar pek çok noktada çalışma yürüten Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, 2021 yılında hizmete açılan 4. Çevreyolu'nu ise bir uçtan diğer uca bitkilerle kuşattı. Park ve Bahçeler Dairesi'nin temizlik personeli ise vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanların tertemiz kalması için emek veriyor.