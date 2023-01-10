Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında 522 ton sıcak asfalt döktü

2022 yılında 13 ilçede toplam 521 bin 795 ton sıcak asfalt döken belediye ekiplerinin, toplam bin 71 kilometre sathi asfalt kaplama ve 308 bin 266 metrekare kaldırım çalışması ile de Mersinlileri kaliteli ve modern yollarla buluşturduğu kaydedildi.

Diğer yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da önemli çalışmalara imza attığı ifade edilen Büyükşehir Belediyesinin, Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı ile Nevit Kodallı Caddesi 26. Cadde kesişiminde yer alan Göçmen Kavşağı'nı 85 günde tamamladığı, kent genelinde yenileme ve düzenleme çalışması yaptığı yollarda, fiziki koşullar izin verdiği sürece bisiklet yollarını da projelere dahil ettiği kaydedildi. Bu çerçevede Göçmen Katlı Kavşağı, bisiklet yolunun da yer aldığı ilk katlı kavşak olma özelliği taşıdığı da vurgulandı.

Dikenli yol alt geçidini de 2022 yılında Mersinlilerin hizmetine sunduğu belirtilen açıklamada," 18. Cadde ile 2. Çevre Yolu kesişiminde yer alan alt geçit 83 günde tamamlandı. Mersin'de Okan Merzeci Bulvarı kuzey güney aksında bir ilk olarak hizmete alınan dikenli yol alt geçidi, gidiş ve geliş olmak üzere iki yönlü olarak tasarlandı ve Mersin sınırları içerisinde bugüne kadar yapılan en derin alt geçit olma özelliği taşıyor. Büyükşehir, bu çalışmayla GMK'dan bu bölgeye akan trafik yükünü bu geçiş vasıtasıyla rahatlatarak, 3. Çevre Yolu'na daha süratli ve etkin bir şekilde aktarma imkanı sağladı. Böylece Sevgi Katlı Kavşağı ile Demokrasi Kavşağı'na binen trafik yükünü azaltmayı hedefledi. Mut'ta yer alan Fatma Türkon Köprüsü'nün yapımını da tamamlayan Büyükşehir, asfaltlama çalışmasını da bu ay içinde bitirecek. 5 Şubat 2022 yılında çalışmalarına başlanan 2. Çevre Yolu'nun uzatılması projesinde 1.etap kısmındaki çalışmalar devam ederken, Mezitli ilçesi Vatan Caddesi'nden batı istikametine doğru 980 metre uzunluğundaki kısımda yol platformu 35 metre genişliğinde açılmış olup, altyapı çalışmaları devam ediyor. 980 metre uzunluğunda açılan yolun devamında eski Mezitli yolu diye adlandırılan güzergâhtan 140 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde bağlantı yolu açılarak, Eski Köy Caddesi'ne bağlantı yapıldı. Yeni yol açma çalışması tamamlanmış olup, asfaltlama işi Vatan Caddesi ile 2.Çevre Yolu kesişiminde kavşak düzenleme çalışması yapıldıktan sonra ulaşıma açılacak" denildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ekiplerinin 3. Çevre Yolu yol yenileme çalışması çerçevesinde, Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'ndan Yenişehir ilçesi 34. Cadde'ye kadar 3. Çevre Yolu güzergahında, 6 bin 75 metrelik hat üzerinde yol ve kavşak düzenlemesinin yapılacağına dikkat çekilen açıklamada:" 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu, koruma bandı ve yaya yolu olarak tasarlanan projede, 6 kavşakta kanalize kavşak uygulaması yapılacak. 2 kanalize kavşak çalışması tamamlanan projenin, 4 bin 885 metresi de tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Kalite Kontrol Şube Müdürü Ahmet Serkan Ataman, “Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı olarak, 24 saat odaklı çalışan icracı bir daire başkanlığıyız. 2022'de Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar 13 ilçemizde, toplamda 522 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Ayrıca grup yollarımızda bin 71 kilometre sathi kaplama imalatı ve 13 ilçemizde toplamda 308 bin metrekare kaldırım imalatını tamamlamış olduk. Dikenli yol alt geçidi, Göçmen katlı kavşağı, akabinde Mut Fatma Türkon Köprüsü gibi büyük sanat yapılarını da 2022 senesi içerisinde tamamladık” dedi.

“En çok asfalt serimini Akdeniz ilçemizde gerçekleştirdik”

Ataman, 2022 yılı içinde en çok çalışmayı Akdeniz ilçesinde yaptıklarını aktaran Ataman, “Akdeniz ilçemiz en çok asfalt serimini gerçekleştirdiğimiz yer. Çay, Çilek ve Özgürlük mahallelerine ve özellikle Tırmıl Sanayi Bölgemize de bu sene el attık. Oradaki sanayi yollarını ve Abdi İpekçi Caddesi'ni yeniledik. Yenişehir ilçemizde 3. Çevre Yolu'nun revizyonunun yüzde 80'ini tamamladık. 3. Çevre Yolu'nu komple yeniliyoruz. 2 kanalize kavşağımızı yaptık. Devamında kanalize kavşaklarımız olacak. 2. Çevre Yolu'nun devamında Vatan Caddesi'nden batıya doğru 950 metrelik bir kısımda, yeni yol yapım çalışmamızı tamamladık. Ocak ayı içerisinde Vatan Caddesi ile 2. Çevre Yolu kesişiminde yapacağımız kavşak çalışmasıyla, buradaki yolu da trafiği açacağız” diye konuştu.