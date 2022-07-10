Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 noktada kesim hizmeti verdi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her bayram vatandaşlara hizmet verilen ücretsiz kurban kesim noktaları, bu bayramda da sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar için hazır hale getirildi. Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ve Akdeniz (Yakaköy) ilçelerindeki 8 mezbaha ile 4 merkez ilçe, Çamlıyayla, Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut, Aydıncık, Gülnar ve Bozyazı'daki 22 mobil kesim ünitesinde, sabahın erken saatlerinde kurban kesimine başlandı.

Vatandaşlara verilen sıra numarasıyla gerçekleşen kesim işlemleri kısa sürede gerçekleştirildi. Mezbahalar ve mobil kesim üniteleri, donanımlı yapısı ve sunduğu olanaklarla vatandaşlardan takdir topladı. Kesilen kurbanlar 4 parçaya ayrılıp poşetlenerek sahiplerine teslim edildi. Mobil noktalardaki kesimler bayramın sadece ilk günü gerçekleşirken, mezbahalardaki kesimler bayramın 2. günü de devam edecek.

“Yıllardır buraya geliyoruz”

Hijyenik koşullarda kurbanlığının kesimini gerçekleştirdiğini ifade eden Ahmet Kurt isimli vatandaş, “Büyükşehir Belediyesinin kesim noktalarında beklemiyoruz. Veriyoruz kurbanlığı ve yine buradan parçalanmış şekilde alıyoruz. Allah razı olsun belediyemizden. Hizmetinden memnunuz, teşekkür ederiz belediyemize, değerli başkanımıza” dedi.

“Her taraf tertemiz, pırıl pırıl”

Şamil Arslan ise kesim hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gerçekten güzel bir olay. Bizim için de güzel oldu. İşlemler daha kolay yapıldığı için seviniyoruz, mutluyuz. Ben buraya ilk defa geliyorum. Daha önceden de söylemişti arkadaşlar. Her taraf tertemiz, pırıl pırıl. Hayvanlarımız da burada daha güzel ortamda duruyor” ifadelerini kullandı.