Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 200 öğrenciye ücretsiz kurs hizmeti veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, merkezde ve 7 ilçedeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde 4 bin 200 gence ücretsiz kurs hizmeti sunduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurslarında öğrenim gören 4 bin 200 gencin 2 bin 261'i kızlardan oluşuyor. Merkezde eğitim alan kız öğrenciler, hem zorlu yaşam mücadelesi karşısında hayata hem de üniversite hayali için derslerine sıkı sıkı tutunuyor. O öğrencilerden ikisi ise Nesrin Ayan ve Merve Sungur.

Nesrin'in hayali hemşire olmak

Büyükşehir Belediyesi'nin merkezdeki kurslarında öğrenim gören 20 yaşındaki Nesrin Ayan, üniversite sınavlarına 5 ay kala çalışma temposunu hızlandırdı. Ailesine yük olmamak için hafta sonları bir narenciye fabrikasında çalıştığını söyleyen Nesrin, hayalinin hemşirelik olduğunu dile getirdi.

Üniversite hayalini yitirmek üzereyken karşısına çıkan fırsata tutunduğunu ifade eden Nesrin Ayan, "2016'da sınava girdim. 2 yıllık bölümler geldi, ailem istemedi, ‘4 yıllık bölümler olsun' dedi. 2017'de sınava girmedim. Ailem sıkıntıdaydı. Ben de derslere çalışamadım. Bir sene fabrikada çalıştım, onlara destek oldum. Annem ev hanımı, babam da bir kahvede çaycılık yapıyor. Ben de hafta sonları ona yük olmamak için buradaki giderlerimi, ihtiyaçlarımı karşılamak için narenciye fabrikasında çalışıyorum. Hafta sonu gittiğim için biraz zorlanıyorum. Hem yoruluyorum hem de biraz derslerden geri kalıyorum ama yapacak bir şey yok. Kendimi geliştiriyorum. Buradan bayağı faydalanıyorum" dedi.

“Bu kadar iyi bir kurum olduğunu bilmiyordum”

18 yaşındaki Merve Sungur ise üniversite sınavına ikinci girişi olacağını dile getirerek, ilk sene beklediği sonucu elde edemediğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurslarıyla tanışma sürecinden söz eden Sungur, “Arkadaşlarım konuşurken duydum. Ben de nasıl bir yer diye araştırdım. Buraya ilk geldiğimde bu kadar iyi bir kurum olduğunu bilmiyordum. Ama zaman geçtikçe hocaların çok donanımlı olduğunun farkına vardım. Bizimle de çok ilgileniyorlar. Rehberlik servis hocalarımız da bireysel olarak üstümüzde çok duruyor. Ders konusunda çok güzel bir tempomuz var. Hocalarla güzel bir iletişimimiz var” diye konuştu.

“Hedefim okul öncesi öğretmenliği”

Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarıyla karşılaşmasaydı evde çalışmak zorunda kalacağını ifade eden Sungur, kurslarla başarısının artış gösterdiğini belirterek, “Başlamadan önceki başarım yüzde 20'lik bir dilimdeydi ama başladıktan sonra başarım yüzde 50'ye kadar çıktı ve yüzde 100'e kadar çıkacağını umuyorum. Hedefim okul öncesi öğretmenliği” ifadelerine yer verdi.