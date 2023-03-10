Mersin Büyükşehir Belediyesi 4 bin 800 öğrencinin YKS ücretini karşılayacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem bölgesinden Mersin'e gelen öğrencilerin büyükşehirin eğitim-öğretim kurs merkezlerinden yararlandığını kaydederek, "Bizim YKS-LGS eğitim merkezlerine devam eden yaklaşık olarak 6 bin 700 civarında öğrencimiz var, şu anda 4 bin 800'ü YKS'ye hazırlanıyor ve depremzede ailelerimizin çocukları da var. YKS'ye girecek çağdaki çocukların sınav ücretlerini belediye olarak biz karşılayacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 19, komisyonlara havalı edilen 27 olmak üzere toplam 46 madde görüşülerek oylandı.

"Öğrencilerin sınav ücretleri bizden"

Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Vahap Seçer, deprem bölgesinden Mersin'e gelen öğrencilerin büyükşehirin eğitim-öğretim kurs merkezlerinden yararlandığını belirterek, "Bizim YKS-LGS eğitim merkezlerine devam eden yaklaşık olarak 6 bin 700 civarında öğrencimiz var, şu anda 4 bin 800'ü YKS'ye hazırlanıyor ve depremzede ailelerinizin çocukları da var. Buraya göç edenleri de derhal kaydettik, sınava hazırlanmaya başladılar. Halk Kart'tan yararlanan vatandaşların ve YKS'ye girecek çağdaki çocukların sınav ücretlerini belediye olarak biz karşılayacağız. Yaklaşık 5 bin öğrencinin YKS sınav ücretleri belediyemiz tarafından karşılanacak. Tekrar söylüyorum, eğitim merkezlerimize, kurs merkezlerimize devam eden tüm öğrenciler ile Halk Kart sahibi ailelerimizin çocuklarının YKS sınav ücretleri bizim tarafından yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Su alarm veriyor"

Kentte yaşanabilecek su sorununa karşı özellikle Pamukluk Barajı'nda yapılması planlanan ancak yıllardır yapılmayan isale hattının bu sorunu ortadan kaldırma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Seçer, "Şu anda Berdan'da yüzde 24 doluluk var, 160 milyon metreküp de barajın kapasitesi. Yine Pamukluk'ta da yüzde 34,8 doluluk var, onun da 260 milyon metreküp kapasitesi var. Bunlar DSİ'nin rakamları. Berdan'da 3,8 metreküp/saniyelik bir su alıyoruz. Yine oradan sulamaya bir günde 6,7 metreküp su veriliyor, ikisinin toplamı 10,5. Berdan'a giren suya bakıyorum 10,7. Yani aşağı yukarı 0,2 metreküp de bir su fazlalığı var. Şimdi bu kritik. Kırmızı ışık yanıyor, alarm veriyor. Pamukluk orada bekliyor bu ayrı, Pamukluk'ta da giriş 1,1 metreküp saniyede, çıkış yok zaten orada" şeklinde konuştu.

"Pamukluk Barajı isale hattını yaptığımız zaman muazzam olacak"

Pamukluk Barajı'nın kentin emniyet supabı olduğunu, ancak isale hattı olmamasından dolayı sadece Berdan Barajı'ndan su çekildiğini söyleyen Seçer, "Bu isale hattını yaptığımız zaman bizim elektrik enerjisi sorunu ortadan kaldırılır. Giderler düşecek, maliyete yansıyacak, fiyatlar düşecek; yani muazzam bir şey olacak. Oradaki farkı biz yatırıma dönüştürürsek Mersin'in altyapı sorunu kalmaz, bir tane demode arıtma kalmaz, patlayan, çatlayan içme suyu şebekesi kalmaz. Onun için ‘Pamukluk, Pamukluk, Pamukluk' diyorum. Tam 7 yıl önce 2016'da bunun sözleşmesi yapılmış, sekizinci yıl içerisindeyiz. İsale hattı ve arıtma tesisi 40 bin metreküp, MESKİ'ye toplam yatırım bedelinin yüzde 44'ü olarak protokolle bağlanmış, geri ödemesi 30 yıl" diye konuştu.

"Berdan Barajı ile Pamukluk Barajı birbirinin yedeği olacaklar, müthiş bir şey"

Mersin için ikinci isale hattının şart olduğunu ancak bürokratik sürecin süreci fazlasıyla uzattığına vurgu yapan Başkan Seçer, düzenli katı atık depolama tesisi için geri giden hibenin de ciddi bir kayıp olduğunu söyledi. Başkan Seçer, "Yaklaşık yarım milyar liralık bir yatırım, hibe bu. Maalesef geri gitmiş hibe. Böyle bir durumu yaşıyoruz. İsale hattı Mersin için şart. Cazibe ile su gelecek. Artık Mersin'in su, susuzluk, su fiyatları, gündemden çıkacak. Pamukluk Barajı ayrı bir isale hattı, ikinci bir isale hattı, Berdan Barajı ile birbirinin yedeği olacaklar, müthiş bir şey. Mersin'in her hal ve şartta fazlasıyla suyu olacak. Bunu ben çok önemsiyorum" şeklinde konuştu.

"Mut, Gülnar, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, bir tane çöp bırakmadım"

Daha önce Gilindire yolunda vahşi depolama yapıldığını ve şimdi böyle bir dert kalmadığını kaydeden Başkan Seçer, Mut, Gülnar, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'ta bir tane çöp bırakmadıklarını, hepsini Silifke'ye taşıdıklarını kaydetti. Başkan Seçer, "Mut, Gülnar, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, bir tane çöp bırakmadım, hepsini Silifke'ye taşıyorum. Orada bertaraf ediyoruz. Süratle doluyor tabii. Silifke'ye, etrafına göre projelendirilmiş. Ben yeni bir yer bulsam bir 6-7-8 sene daha gidecek. Her yıl milyonlarca lira o çöpü taşımaya veriyorum ben. Bu, hepimizin parası. Bunlar önemli ayrıntılar" ifadelerine yer verdi.

"Biz kamunun malını kamuya kiraya veriyoruz"

Erdemli Hali'nde kiracı olan esnafın kira ücretleri hakkında konuşan Başkan Seçer, idare olarak mevzuatın dışına çıkamayacaklarını belirtti. Başkan Seçer şöyle devam etti:

"Biz kamunun malını kamuya kiraya veriyoruz. Bizim haktan şaşmamamız lazım. Şimdi ucuz veremem, pahalı da vermem. Makulün asla altında kalmam, üstüne de çıkmam. Bunu bir siyasi oy tahvili meselesi yapmam. Çok net konuşuyorum. Erdemli'nin ticareti, konumu, hacmi neyse, orada dükkan kiraları ne olması gerekiyorsa başımız gözümüz üzerine."

"Birizberaberiz.org'un güvencesi belediye başkanıdır"

Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere destek amaçlı kurduğu birizberaberiz.org isimli internet sitesinden de bahseden Başkan Seçer, "Buradan vatandaşlarıma seslenmek istiyorum; bu portalın güvencesi belediye başkanıdır. Buraya her bağışladığınız kuruş emin olun yerine ulaşır. Asla halel getiremeyiz. Bu konuyla bizzat ilgilendiğimi de bilmenizi istiyorum. Orada farklı yardım kalemleri var, gıda kolisi yardımı yaparsınız, ev eşyası yardımı yapabilirsiniz, nakit, şartsız bağış yapabilirsiniz. Bütün kapıları açmışız. Buradan özellikle hayırsever Mersinli yurttaşlarımıza sesleniyorum. ‘birizberaberiz.org' belediyenin portalıdır, sitesidir. Buradan depremzedelere ramazan kolisi ya da başka bir bağış yapmak istiyorsanız hepsini buradan yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'e çağdaş bir ülke standardında itfaiye kazandıracağız"

Başkan Seçer, bir meclis üyesinin İtfaiye Dairesi bünyesindeki arama kurtarma ekibin sayısının artırılması gerektiği yönündeki önerisi üzerine de yeni personel alacaklarının bilgisini vererek, "Ata Eğitim Merkezini bitirdik. 100 itfaiyeci alımı sınavını açtık. Tamamen bilimsel normlarda. Şu anda 100 kadro alabildik. 282 kadromuz var ama bizzat Bakanı aramak durumunda kaldım. Öyle de hızlı bir şekilde yapmış, teşekkür ettik. Mersin'e gerçekten çağdaş bir ülke standardında, çağdaş bir şehir standardına itfaiye kazandıracağız. Bunu zaman içerisinde göreceksiniz, hiç merak etmeyin" şeklinde konuştu.

"Çok muazzam bir proje oluyor"

Seçer, Adıyaman'da çalışmaları devam eden konteyner kent ile ilgili madde hakkında da bazı değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"MTSO'da içinde idari bina, kreş, okuma salonu ve mescidin bulunduğu çok amaçlı salon yapısı sağlayacak. Bunun koordinatör belediyesi biziz. Altyapısını biz yaptık. Altyapı derken, bayağı bir mahalle yapıyorsunuz. 670 konteyner, sahra hastanesi dahi var. Küçük bir yer değil. Okuma salonu var, kreş var iki tane. Muaazzam bir yerleşke oluyor orası. Yeri doğal olarak AFAD bize temin etti. İş birliği yapıyoruz. Çok muazzam bir proje oluyor, örnek olacak gerçekten. Bu konteyner kentler içerisinde belki de bizim yüzümüzü ak çıkaracak bir proje. Bitince de AFAD'a vereceğiz. Ona göre bölgeden insanların yerleştirmesini beraberce sağladıktan sonra ‘Bizim işimiz bitti' diyeceğiz."

Seçer, çalışmaların Adıyaman ile sınırlı olmadığını dile getirerek, Kahramanmaraş ile Hatay'a çok ciddi katkılar sunduklarını, Hatay'da Türk ve İsveç Lions iş birliğiyle bin 500 kişilik çadır kent oluşturduklarını kaydetti.