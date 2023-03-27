Mersin Büyükşehir Belediyesi 4. kanalize kavşağı açtı

kanalize kavşak trafiğe açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, üçüncü çevre yolunda gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde 4. kanalize kavşağı da tamamladı. 13. Cadde ile 38. Cadde kesişiminde düzenlenen kavşak çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin üçüncü çevre yolu üzerinde aşamalı olarak sürdürdüğü yol düzenleme, yenileme ve iyileştirme çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Düz istikamette, sağa ve sola dönüşlerde 3 farklı kulvardan yönlendirme yapan kavşak çalışması sayesinde, araçların trafik ışıklarında bekleme süresi ile deprem sonrası artan nüfus nedeniyle oluşan ekstra trafik yoğunluğu da azalacak. Bisiklet kullanıcılarının da konforlu ve güvenli bir sürüş sağlaması için bisiklet yolunun yapıldığı kavşakta, 3 bin ton sıcak asfalt dökümü, yaklaşık 2 bin metre bordür çalışması ve bin metrekare de kaldırım imalatı yapıldı"denildi.