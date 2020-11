Mersin Büyükşehir Belediyesi, AKUT'la işbirliğine hazırlanıyor

Toplum yararına olan faaliyetlerde AKUT ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade eden Seçer, “AKUT önemli bir kurum. Herkes tarafından takdir edilen bir kurum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak elbette sizlerle memnuniyetle işbirliği yaparız” dedi.

Ziyarette AKUT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, AKUT Yönetim Kurulu üyesi Semih Şengün, AKUT Mersin Ekip Lideri Doğan Göktekin yer aldı. AKUT heyetinin, Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi ile İzmir depremi sırasında yaşadıkları koordineli çalışmayı anlatması ve bu çalışmanın yansımalarını Mersin'de de görmek istediklerini söylemeleri üzerine Başkan Seçer, işbirliği için görüşmelerin yapılacağını ve bunun bir protokole bağlanabileceğini söyledi. Seçer, “AKUT herkes tarafından takdir edilen bir kurum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle memnuniyetle işbirliği yaparız” diye konuştu.

“Sizler benim gözümde birer kahramansınız”

AKUT'un önemli, değerli ve kutsal işler yaptığını vurgulayan Seçer, "Ana konu can. Can kurtarıyorsunuz. Son derece önemli. Çok önemli çalışmalar yaptınız. Son İzmir depreminde de bu görüldü. Daha önce yine Elazığ depreminde de bizatihi her iki bölgeyi de gidip gezdim, orada gördüm. Bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibimiz de her iki depremde görev aldı. Hem 2 K9 arama kurtarma köpeğimiz ve kurtarma timindeki arkadaşlarımız, onlar da güzel işler yaptılar. Gerçekten sizler birer kahramansınız benim gözümde. Çünkü bu görevi yapmak kolay bir iş değil” şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile AKUT'un işbirliği yapmasının önemine dikkat çeken Seçer, “Hem AKUT ekibi hem Mersin Büyükşehir arama kurtarma timi, burada her zaman çakı gibi hazır olursa, Allah göstermesin diyelim ama afet, doğa, neyi getireceğini bilemiyorsunuz. Birlikte hareket edebiliriz. Daha iyi işler çıkarabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hem depremi önleyici tedbirler hem de risk yönetimi konusunda önemli mesafeler alamadığının altını çizen Seçer, depremi Türkiye'den daha şiddetli yaşayan ülkelerin olduğunu, fakat binaların yıkılmadığını hatırlattı. Seçer, “Türkiye'de yasaların uygulanabilir olması lazım. Yasa çıkarmak her şeyi çözmüyor. Bu yasaları da uygulayacaksınız. Yani deprem yönetmeliği varsa, deprem yönetmeliğini sonuna kadar uygulayacaksınız” dedi.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ise “Mersin ekibi bizim için çok önemli, çok stratejik bir yer. Çünkü bu bölgedeki tek ekibimiz çok geniş bir alanda arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bununla da yetinmiyorlar. Özellikle toplumu bilinçlendirme kısmında çok aktifler” diye konuştu.