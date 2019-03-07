Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Bağlan Ama Bağımlı Olma' projesi başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla ‘Bağlan Ama Bağımlı Olma' projesi başlattı. Gençleri internet ve sosyal medya bağımlılığından korumak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, ortaokul öğrencileri ile veliler ve öğretmenlere seminerler düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek için hayata geçirilen ‘Bağlan Ama Bağımlı Olma' projesi kapsamında, okullarda öğrencilere ve öğretmenlere, Kongre ve Sergi Sarayı'nda da velilere yönelik düzenlenen seminerde teknoloji ile internetin bilinçli ve faydalı bir biçimde kullanılması yönünde eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, gelişen teknoloji ve bununla birlikte özellikle gençlerin internet ve bunun uzantısı sosyal medya bağımlılığının önüne geçilmesi, teknolojinin verimli ve bilinçli bir şekilde kullanılmasının aşılanması amacıyla geliştirilen proje kapsamında öğrencilere eğitim verildi. Projenin birinci aşamasında Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez ilçelerde belirlenen ortaokullarda 7. ve 8. sınıf öğrencilerine, ikinci aşamasında ise veli ve öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.

Seminer kapsamında öğretmenlere ‘Bebeklik Çağından Yetişkinliğe Teknolojinin Hayatımızdaki Yeri ve Teknoloji Bağımlılığı, Medya Okur Yazarlığı ve Rahatsız Edici Haberlerin Kaldırılması Hakkında Bilgilendirme, Sosyal Medya Platformlarında Teknoloji Bağımlılığına Yol Açan Uygulamalar, İnternet Zorbalığı, Anne-Baba-Çocuk Dengesi' konu başlıklı eğitimler verildi. Öğrenci grubuna ise ‘Sosyal Medya Platformlarında Teknoloji Bağımlılığına Yol Açan Uygulamalar Hakkında Uygulama Üzerinden Bilgilendirme ve İnternet Zorbalığı' konu başlıkları anlatıldı.

Proje ile sorunun bir bütün olarak ele alınması, analiz edilmesi ve toplumun geleceği adına sosyal bir çöküntünün yaşanmaması için etkin tedbirler alınmasına katkı sağlanarak, farkındalık oluşturulması hedeflendi.

“gençlerin teknoloji ve internet bağımlılığının önüne geçebilmek hedeflendi”

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, projenin amacına ilişkin şu bilgiler verildi: “Günümüzde uzmanlar internet, cep telefonu, tablet, televizyon, bilgisayar gibi teknoloji tabanlı iletişim araçlarının bilinçsiz kullanımının, özellikle çocuk ve gençler üzerinde zararlı etkileri olduğunu, bazı fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açtığını belirtiyor. Bu bilimsel verilerden yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin teknoloji ve internet bağımlılığının önüne geçebilmek için kolları sıvadı. Hayata geçirdiği proje ile hem internet bağımlısı olan gençlerin hem de bu bağımlılığa engel olamayan ailelerin bilinçlenmesini hedefledi. Ailelerin birçoğunun kontrolsüz telefon, bilgisayar ve internet kullanımı konusunda yeterince bilinçli olmamaları nedeniyle gençlerin bağımlılığının artmasında payı var. Bu noktada proje ailelerin de bilinçlenmesi için önem taşıyor. Bilgi teknolojilerini doğru kullanmaya henüz hazır olmayan çocuklar, karşılaştıkları karmaşık bilgileri nasıl değerlendireceklerini bilemedikleri için bu durum onların duygu-durum, bilinç ve davranış düzeyinde olumsuz etkiliyor.”