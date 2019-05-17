Mersin Büyükşehir Belediyesi, balık çiftliklerini yargıya taşıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de kurulması planlanan balık çiftlikleriyle ilgili alınan ÇED raporlarını yargıya taşıma kararı aldıklarını açıkladı.

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında balık çiftliklerine ilişkin açıklama yaptı. Toplantıda konuya ilişkin aldıkları karara açıklayan Seçer, “Balık çitlikleri konusunda ben emenim ki diğer partilere mensup üyelerin hassasiyetleri de yüksek. İstihdam oluşturalım, milli ekonomiye katkı sunalım ama bunu yaparken kaş yapalım derken göz çıkarmayalım, çevreyi katletmeyelim” dedi.

Mersin'de yaşananların kriterler çerçevesinde balık üretim çiftlikleri kurulmasının önüne geçtiğini ve çevre katliamına dönüştüğünü belirten Seçer, yeni tesislerin oluşturulması için kapasite eşiği olduğunu, bin ton/yıl kapasite üzerine çıkan balık çiftlikleri için ÇED olumlu raporu istendiğine işaret etti. Seçer, “Ben bu raporları çok süratle kısmen inceledim. Hakikaten benim de gözlerim fal taşı gibi açıldı. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak dava açma kararı aldım. Balık çiftlikleriyle ilgili verilen ÇED raporları konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yargıya gidiyoruz, dava açıyoruz” diye konuştu.