İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı tutuklandı

Mersin’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş tutuklandı.

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş tutuklandı.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgütsel bazı faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla 18'i Büyükşehir Belediyesi personeli olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah gerçekleştirilen operasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla bugün mahkemeye sevk edilen Daire Başkanı Gündeş tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.