Mersin Büyükşehir Belediyesi, bin 80 işçiyi kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladı

3 yılı kapsayacak sözleşmeyle ortalama yevmiyeye seyyanen 28 TL, gelecek yıl da yüzde 5 zam yapılacak. Ayrıca, kadına şiddet uyguladığı tespit edilen personelin iş akdine son verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez ile sendika temsilcileri, imzalanan sözleşme için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan ve 1 Mart 2020 ile 28 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan 3 yıllık toplu iş sözleşmesinde de öncelik diğer sözleşmelerde olduğu gibi kadına şiddetle mücadele oldu. Buna göre, kadına şiddet uyguladığı tespit edilen personelin iş akdine son verilecek.

“Ortalama yevmiyeye seyyanen 28 TL zam oldu”

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, toplu sözleşmenin 3 yılı kapsadığını belirterek, “Belediyemiz ve bağlı kuruluşu olan MESKİ'yi kapsayan toplam bin 80 çalışanımızı ilgilendiren bir toplu sözleşme oldu. 2023 yılı 1 Mart'ına kadar geçerli olacak bir toplu sözleşme. Burada yemek ve çocuk yardımı dışındaki diğer sosyal yardımlarda yaklaşık yüzde 13'lük bir artış öngörüldü. Ayrıca ortalama yevmiyeye seyyanen 28 TL gibi zam söz konusu oldu. Gelecek yıl ilk 6 ay ortalama yevmiye üzerinden de yine yüzde 5 olmak üzere iki 6 aylık dilimi kapsayacak şekilde yıla yansımış olacak” dedi.

“Kadın cinayetlerine dur demek için toplumsal bir mücadele başlatmamız gerek”

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin kendilerini üzdüğünü vurgulayan Başkan Seçer, “Hep birlikte buna bir dur demek için toplumsal bir mücadele başlatmamız, hatta bunun da dozajını arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Biz daha önce yaptığımız toplu sözleşmelerde de diğer sendikalarla yaptığımız toplu sözleşmelerde de bu hükmü koymuştuk. Şimdi Belediye-İş Sendikamızla yaptığımız toplu sözleşmeye de bu hükmü koyuyoruz. Yani kadına, aile fertlerine, bireylerine şiddet uygulayan çalışanlarımızla yolumuzu ayırmak durumunda kalacağız. Yine kadın-erkek eşitliği ile ilgili, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir hüküm bu toplu sözleşme içerisinde olacak” diye konuştu.

“Hizmetlerimizi götürürken ilk ortaya koyacağımız ilke; eşit yurttaşlık bilinci”

Seçer, ortak gayelerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade ederek, “Biz yurttaşlarımıza en iyi hizmeti götürmek zorundayız. Mersin çok değerli bir kent. Mersin'de Türkiye'nin bütün değerlerini oluşturan önemli bir nüfus var, önemli bir demografisi var. Burası çok hassas bir yer. Burada doğu da var, batı da var, kuzey de var, güney de var. Dolayısıyla bizim ilk ortaya koyacağımız ilke, hizmetleri götürürken eşit yurttaşlık bilinci olmalı. Türkiye'nin neresinden gelmiş olursa olsun tüm yurttaşlarımız bizim için bir değerdir. Biz burada huzuru, birliği, beraberliği öncelikle tesis edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mersin'in her şeyi hak eden bir kent olduğunu ve bu işlerin de belediyeden başladığını kaydeden Seçer, şöyle devam etti:

“Yerel yönetimler çok önemli. Demokrasinin gelişmesinde de toplumun kalkınmasında da gelir dağılımında adaletsizlikte de sanatta, kültürde, sporda, eğitimde de yerel yönetimlerin önemi çok büyük. Belediye başkanınız olarak benimle beraber yapacağınız önemli, değerli hizmetler işte bu kentin değerine bir kat daha değer katacak. Bu bilinçte olmanızı rica ediyorum. Yani sizden bir aidiyet istiyorum, belediyemizde çalışan arkadaşlarımız olarak bize yardımcı olmanızı istiyorum. Sonuçta hepimiz, tüm vatandaşlarımız mutlu olacak. Bunu önemsediğimi bilmenizi istiyorum ve teşekkür ediyorum. Başkanın nezdinde tüm sendikamızın yönetici kadrolarına, burada emek koyan bin 80 çalışanımıza teşekkür ediyorum.”

“Bize düşen görev, başkanımızın Mersin'e vereceği hizmetlerde yanında olmak”

Sendikası Şube Başkanı Sönmez ise “Belediye ile sendikamız arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Mart'tan bu yana sürmekteydi. Tabi pandemi nedeniyle ara verildi ve uzadı. Toplu sözleşme şu anda imzalanmış durumda. Arkadaşlarımızın maaşına da yansıyacak. Sözleşmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum, Allah utandırmasın. Bize düşen görev bundan sonra başkanımızın Mersin'e vereceği hizmetlerde yanında olmak, işçilerimizle gayret içerisinde en iyi hizmeti vermek. Bu nedenle başkanımıza da arkadaşlarımızın vereceği hizmetlerde gerçekten layıkıyla bu işi yapmaları için biz de sendika olarak elimizden geleni yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.