Mersin Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'un dezavantajlı mahalleleri arasında yer alan Gazipaşa Mahallesi'nin beklediği hizmetleri bir bir hayata geçiriyor. Gazipaşa Mahallesi giriş kısmından geçen Gazipaşa Bulvarı'nda yapılan kapsamlı bakım ve ardından mahalle içindeki yağmursuyu tahliye sisteminde yaşanan problemlerin giderilmesinden sonra, mahallenin ana arteri konumundaki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde asfalt çalışması yapıldı.

Gazipaşa Mahallesi'nin girişinde bulunan Gazipaşa Bulvarı'nda yapılan kapsamlı bakım çalışmalarının ardından mahalle içindeki yağmursuyu tahliye sisteminde yaşanan problemler giderildi. Bazı noktalarda içmesuyu borularının yenilenmesi işleminin ardından mahallenin ana arteri konumundaki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Tarsus'ta her geçen gün nüfusu daha da artan Gazipaşa Mahallesi'nde sık şekilde kullanılan, üzerinde onlarca esnafın iş yaptığı ve özellikle yazın toz, kışın ise çamurun oluştuğu Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin öncelikle bozuk zemini freze ile söküldü. Yolun revize edilmesinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından sıcak asfaltla kaplama çalışması gerçekleştirildi.

950 metre uzunluğundaki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin sıcak asfaltla kaplanmasından ve kaliteli hale getirilmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını kaydeden Muhtar Aydın Kızıltaş, “Gazipaşa yıllardır hizmet görmemiş bir mahalle. Özellikle bu ana cadde. Bir çarşı için Yarenlik Alanı ne kadar önemli ise Gazipaşa için de Mehmet Akif Ersoy Caddesi bu kadar önemli. Bütün esnafın olduğu bir yer. Yıllardır hizmet yoktu burada. Önce altyapısı sonra asfaltı yapıldı. Bundan dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten de harika bir yol yapıldı” dedi.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Selami Karakurt da yıllardır alamadıkları hizmeti Başkan Seçer ile almaya başladıklarını belirterek, “Gazipaşa olarak gerçekten güzel bir hizmet alıyoruz burada. Yıllardır bu hizmeti almadık. Nedense bilmiyorum, biz sürekli ikinci planda kaldık burada. Ama şu anda sağ olsun altyapımız da yapıldı, sulamalarımız yapılıyor. Şu anda yapılan asfalt gerçekten çok güzel bir şey. Şimdiye kadar böyle bir asfalt yapılmadı” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden ve esnafından Serdar Tunç da yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Gördüğünüz üzere çok güzel yolumuz yapıldı. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.