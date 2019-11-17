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Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim sürecine ilişkin velileri bilgilendirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yenilenen eğitim anlayışı ile hizmet verdiği Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerine yönelik düzenlediği toplantılar ile velileri bilgilendiriyor.


Gençleri üniversiteye hazırlamak üzere kısa süre önce kapılarını açan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nin Tarsus ve Silifke ilçesinde faaliyet gösteren şubelerinin veli toplantısı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serdal Gökayaz ve Eğitim Hizmetleri Müdürü Ozan Soydan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.


Gökayaz, üniversiteye hazırlık sürecinde gençlerin akademik, psikolojik ve sosyal anlamda gelebilecekleri en iyi noktaya ulaşmaları adına her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi.


Hem öğrencilerin hem de ailelerin yanında olduklarını ifade eden Gökayaz, kurs merkezlerinde öğrencilere sadece eğitim vermediklerini, aynı zamanda sınav kaygısını en aza indirmek için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti de sunduklarını belirtti. Gökayaz, eğitim süresi boyunca aileleri sık sık bilgilendireceklerini söyledi.


Veliler verilen eğitimden memnun


Toplantıda söz alan ve görüşlerini ileten veliler, Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu kaliteli eğitim anlayışından ve eğitimi veren öğretmenlerin ilgilerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Çocukları için verilen üniversite hazırlık kursunun maddi ve manevi anlamda kendilerini çok rahatlattığını ifade eden veliler, Büyükşehir Belediyesi'ne ve süreci takip eden personele duydukları güveni ifade ederken, tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

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