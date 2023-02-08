Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri göçük altından 16 kişiyi kurtardı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrası tüm ekiplerini bölgeye sevk eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir yandan arama kurtarma çalışmalarına destek verirken bir yandan da depremden etkilenen vatandaşların ihtiyacı olan gıda ve kıyafet gibi malzemelerin gönderimini sağlıyor. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan İtfaiye Daire Başkanlığının tecrübeli ekipleri ise deprem bölgesinde şimdiye kadar 16 kişiyi enkaz altından canlı olarak kurtarmayı başardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine ilk ulaşan ekiplerden olan İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekipleri, çok hızlı bir şekilde organize olarak hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler şimdiye kadar 16 kişiyi enkaz altından canlı olarak çıkardı. Gerekli teknik donanımları ile enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, Hatay merkez, Samandağ ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toplam 16 kişiyi canlı olarak kurtararak sağlık görevlilerine teslim ettiler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 73 personel, 21 itfaiye aracı, 2 hilti, 5 jeneratör, 7 ekskavatör ve arama kurtarma köpekleri ile Kahramanmaraş merkez, Elbistan, Adıyaman, Hatay merkez ve Samandağ'da canla başla çalışmaya devam ediyor.

MER-EK'in bütün ekmekleri deprem bölgesine

Deprem dolayısıyla sokakta ve çadırlarda yaşayan vatandaşların ekmek ihtiyacını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında günlük üretilen ekmeklerin tamamı deprem bölgesine gönderme kararı aldı. Üretilen 62 bin 510 ekmek Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da toplam 10 ilçeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Evde Sağlık ve Bakım birimi deprem bölgesine gitti

Büyükşehir Belediyesinin Evde Sağlık ve Bakım Birimi de bölgede bulunan sağlık ekiplerine destek olmak üzere İskenderun'a ulaştı. 3 ambulans, 2 sağlık aracı, 1 doktor ve 24 sağlık personeli oluşan ekip yaralıların yardımına koşuyor.

İhtiyaç malzemelerinin gönderimi sürüyor

Depremin olduğu ilk gün Mobil Mutfak Tırını gönderen Büyükşehir Belediyesi, evlerine giremeyen vatandaşlara sıcak yemek, çorba, kumanya, su ve içecek desteğinde bulunuyor. Soğuk hava şartlarından vatandaşların etkilenmemesi için kömür, battaniye, çadır, nevresim takımı, uyku tulumu, ısıtıcı, kampet, kışlık bot ve mont, atkı, bere ve eldiven ile kıyafet desteğinde de bulunan Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki araçlar için de lastik zinciri gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinin 'Teksin' uygulaması ve 0324 185 00 00 üzerinden başlattığı şartsız destek kampanyasına büyük hassasiyet gösteren Mersinliler de gıda ve mevsime uygun malzeme ve kıyafet başta olmak üzere hijyen seti, kadın hijyen kiti, bebek bezi, gibi bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri teslim ediyor. Aşhanede imza karşılığı alınan malzemelerle birlikte her gün onlarca araç bölgeye gitmek için yola çıkıyor. Yardımlar ayrıca Macit Özcan Spor Tesislerinde de toplanıyor. Büyükşehir Belediyesi bölgenin ihtiyacına göre kendi bünyesinden ve vatandaşlardan gelen yardımları birleştirerek gönderimleri sürdürüyor.

“Yardımları, ihtiyaç sahibi tüm bölgelere hiç durmadan gönderiyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aşhane sorumlusu olarak görev yapan Bilge Küçükkubaş, “Depremin başladığı ilk günden beri, ilk andan itibaren hemen seferber olup, yardımlarımıza başladık. Bugün 3. günü, hala yardımlarımız devam ediyor. İhtiyaç sahibi tüm bölgelere sürekli olarak gıda yardımı, kıyafet yardımı, vatandaşlarımızdan gelen şartsız bağışları ve kendi bünyemizde bulunan ihtiyaç maddelerini hızlıca, sürekli, hiç durmadan sevk ediyoruz. Bunun yanında ayrıca Mersin'de de yaşanan, hissedilen depremden dolayı 24 saat boyunca Mersin'deki vatandaşlarımıza da sıcak çorba hizmetimiz devam ediyor. Hizmetlerimiz aynı şekilde devam edecek” dedi.

Kedi ve köpek maması da bölgeye ulaştırılıyor

Depremden zarar gören sokak ve ev hayvanlarının da aç kalmaması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kedi ve köpek maması paketlerini diğer ihtiyaç malzemeleri ile birlikte gönderdi. Deprem bölgesindeki hayvanseverlerle irtibat kurarak ihtiyacı belirleyen ekipler, ilk etapta Hatay'a gönderdi. Diğer iller için de mama yardımları sürüyor.