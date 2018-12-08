Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mut'ta karla mücadelesi aralıksız devam ediyor

Mersin'in Mut ilçesinde yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücülerin imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Yoğun kar yağışının, trafik akışını engellememesi için büyük çaba harcayan ekipler, kırsal Mahallelerin yollarını 24 saat boyunca kardan temizleyerek tuzlama çalışması yapıyor. 1 tuz sericili, kar bıçaklı kamyon ve 1 greyderden oluşan 10 kişilik karla mücadele ekipleri, kar yağışının başladığı andan bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe merkezine bağlı kırsal mahallelerden, Dağ pazarı, Güme, Çivi, Ballı, Demirkapı, Kavaközü, Söğdözü ve Kozlar'ın aşırı kar yağışı sebebiyle kapanan yolları temizleyip buzlanmaya karşı 24 saat boyunca tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Yollarının kardan dolayı kapanmaması için aralıksız çalışan ekiplerden memnun olan Mahalle sakinleri, "Ekipler anında gelip müdahalesini yaptı. Şuan yollarımız kapanmadan açıldı. Kırsal bölgede olmamıza rağmen hizmetlerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Başkanımız ve ekibine teşekkür ederiz." dediler.