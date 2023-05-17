Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahipsiz arazileri ilaçlıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kent genelinde sürdürdüğü yeşil alan ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ilaçlama alanında titizlikle yürüttükleri çalışmalarla, vatandaşların yaklaşan yaz aylarını rahat geçirmesini amaçlıyor. Büyükşehir ekipleri, ilaçlamanın yanı sıra sahipsiz ve metruk arazilerde yakağan, beyaz sinek, çayır sineği gibi yeşil alan kaynaklı zararlıların artmasını önlemek amacıyla, iş makinelerini de kullanarak haşere üreme alanlarını temizliyor. Yeşil alan başta olmak üzere, menfezler, havuzlar, göletler, rögarlar, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, foseptikler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi 100 binden fazla üreme noktasında çalışma yürütülüyor.

"Havaların ısınmasıyla haşereler açığa çıkıyor"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, haşere ile mücadeleyi Mersin genelinde yıl boyunca sürdürdüklerini anlatarak, "Kış döneminde larva yöntemiyle mücadeleye ağırlık veriyoruz. Yaz döneminde ise larva ve uçkun dediğimiz yöntemle ilaçlamamıza devam ediyoruz. Yağmurlu bir dönemden geçtik. Havaların tekrar ısınmasıyla, kışlak dediğimiz zamanlarda olan sivrisinek başta olmak üzere, haşerelerin tekrar açığa çıkması gibi sorunlarla karşılaşacağız. Nerede ürediklerini biliyoruz ve oraları kontrol altına almaya çalışıyoruz" dedi. Mersin'de haşere ile mücadele konusunda başarılı olduklarını ve sıkıntılı olan bölgeleri de kontrol altında tuttuklarını kaydeden Halisdemir, "Sıfırlama gibi bir iddiamız yok ama kontrol altında tutma gibi bir iddiamız var. Mersin halkının, yaşamsal faaliyetlerini rahat ve huzurlu sürdürmeleri için, elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelişigüzel otların çıktığı yerler, iş makineleriyle temizleniyor"

Kent genelinde belirlenen 100 binin üzerinde haşere kaynağı olduğunu ve bazı haşere türlerinin sahipsiz araziler ile metruk alanlarda oldukça fazla üreyebildiklerini kaydeden Halisdemir, "Hassas bölge olan okul alanları ve hastanelerin yakınlarındaki boş arazileri, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve MESKİ'nin katkısı ile rehabilite ediyoruz. Mersin genelinde belirlediğimiz 100 binin üzerindeki kaynak noktalarına düzenli olarak gidiyoruz ve haşerelerin üremelerini orada minimize ediyoruz" diye konuştu.