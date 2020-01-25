Mersin Büyükşehir Belediyesi Elazığ için seferber oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye'yi derinden sarsan Elazığ'daki depremin ardından depremzedelere ulaştırılmak üzere yiyecek ve giyeceklerle birlikte bölgeye mobil mutfak aracı gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve can kayıplarının da yaşandığı 6.5 büyüklüğündeki depremin en az hasarla atlatılabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri teyakkuza geçti. Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından deprem mağduru vatandaşlara ulaştırılmak üzere giyecek ve yiyecek paketlerinin yanı sıra mobil mutfak aracı, bölgeye doğru yola çıktı. Ayrıca, depremin yaşandığı geceyi izleyen saatlerde İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerle canlı arama-kurtarma köpekleri ve araçlar bölgeye sevk edildi.

Deprem mağdurları için erzak kolileri ve giyecekler yola çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan giyecek ve yiyecekler, 2 tırla bölgeye doğru yola çıktı. Tırlardan birinde 500 adet erzak kolisi, çocuklar için toplam 2 bin 160 adet, yetişkinler içinse 60 giyecek ve 285 adet yorgan olmak üzere toplam 3 bin 5 adet giyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderildi. 500 adet malzeme kolisinin içerisine bakliyat, yağ, şeker, salça ve tuz gibi temel yiyecek malzemeleri yerleştirildi.

Mersin Büyükşehir'in mobil mutfak aracı da bölgede olacak

Büyükşehir Belediyesi, ayrıca mobil mutfak aracını da bölgeye sevk ederek, deprem mağduru vatandaşların sıcak yemek ihtiyacına el uzattı. 3'ü aşçı olmak üzere 5 kişilik personelden oluşan ekip, yanlarında götürdükleri 10 bin kişilik gıda malzemesiyle bakliyat ağırlıklı sıcak yemekler yaparak, bölgedeki vatandaşların yiyecek ihtiyacını karşılayacak.

Büyükşehir'in arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın arama-kurtarma ekipleri de depremin yaşandığı 24 Ocak gecesi saat 20.55'i izleyen saatlerde yola çıktı. 1'i müdür, 1'i amir toplam 11 personelden oluşan ekip, 2 canlı arama-kurtarma köpeği ve 3 araçla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.