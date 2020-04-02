İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı, video konferans ile yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümeni, dünyada ve Türkiye’de de hızla yayılmaya devam eden korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ilk kez video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümeni, dünyada ve Türkiye'de de hızla yayılmaya devam eden korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ilk kez video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Encümen toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok başkanlık etti.


Encümen üyelerinin bir kısmı video konferans yolu ile toplantıya katılırken, Genel Sekreter Vekili Olcay Tok ve beraberinde toplantıya katılım sağlayan diğer üyeler de sosyal mesafenin korunması kuralına göre oturma düzeni aldı. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleştirilen Encümen Toplantısında toplam 43 gündem maddesi görüşüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.