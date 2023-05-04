Mersin Büyükşehir Belediyesi 'fizyoterapi' hizmetini aralıksız sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde bulunan Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde verilen 'fizyoterapi hizmeti' ile omurga ve kas problemi veya hastalığı olan kadınlara destekleyici tamamlayıcı hizmet sunuluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğünün iş birliğinde, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) desteğiyle 2021 yılında faaliyetine başlayan ve yerel yönetimler arasında Türkiye'de ilk olan merkez, kadınların hayatını kolaylaştırmaya ve güzelleştirmeye devam ettiği belirtildi. Psikolojik danışmanlık ve diyetisyen desteğinin yanı sıra kadınların en çok tercih ettiği alanlardan biri de egzersiz danışmanlığı olduğu kaydedildi. Bu çerçevede verilen fizyoterapi hizmeti, skolyozdan fibromiyalji hastalarına kadar pek çok omurga ve kas rahatsızlığı olan kadınları kapsadığı, bugüne kadar bin 765 kez verilen fizyoterapi hizmetinden yüzlerce kadın faydalandığı ifade edildi. Hizmetten faydalanan kadınların ağrı şikayetleri ve uyku problemleri azalırken hayat kaliteleri artmaya başladı. Merkeze severek gelen kadınlar, daha sağlıklı ve daha mutlu ayrıldığı aktarılan açıklamada, hafta içi her gün sabah 8.00 akşam 17.00 arası 15 yaş üzeri hem mülteciler hem de Mersinli vatandaşlar faydalanabildiği dile getirildi.

"Kişinin hastalığına yönelik bir egzersiz programı belirliyoruz"

Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesine bağlı Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde Fizyoterapist olarak görev yapan Ayşe Deniz, gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaca göre program oluşturduklarını belirtti. Deniz, "Öncelikle danışanlarımızı ön görüşmeye çağırıyoruz. Görüşmede gerekli MR sonuçları ve tahlillerini değerlendirip kişinin hastalığına yönelik bir egzersiz programı belirliyoruz. Bel fıtığı, boyun fıtığı, skolyoz gibi omurga problemi, iskelet kas sistemi hastalıkları, dizlerde kireçlenme, fibromiyalji hastalarına yönelik egzersiz programı çiziyoruz. Onları aletli pilates uygulamasıyla kuvvetlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Ağrılarında ciddi azalmalar olduğunu belirtiyorlar"

Geri dönüşlerin oldukça güzel olduğunu ve danışanların hayat kalitelerinin arttığını ifade ettiklerini aktaran Deniz, "Dizlerinden kaynaklı oturamayan kişiler oturduğunu dile getiriyor. Günlük yaşam aktivitelerini daha rahat yaptıklarını, daha kaliteli bir uykuya sahip olduklarını ve ağrılarında ciddi azalmalar olduğunu belirtiyorlar. Bunlar da bizi daha mutlu ve motive ediyor. Tamamen ücretsiz bir hizmettir. Herhangi bir omurga rahatsızlığı, eklem rahatsız olan bütün kadınlarımız gelebilir. Bu hizmetten faydalanabilirler" diye konuştu.

"Daha geç yoruluyorum, daha rahat uyuyorum, sırtımdaki ağrılar azaldı"

Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nden faydalanan Serpil Kurtgücenmez, merkeze gelmeden önceki ve sonraki durumunu değerlendirerek, "Buraya gelmeden önce sırt ağrılarım vardı ve uyku düzensizliğim vardı. Geceleri sebepsiz yere uyanıyordum ama devam ettiğim süre içinde hem vücudunda esneme oldu, daha geç yoruluyorum, daha rahat uyuyorum, sırtımdaki ağrılar azaldı. Bu konuda çok memnunum. Ücretsiz olması ayrıca güzel. Herkesin erişim imkanı olması da çok güzel. Belediyenin bu hizmette bulunması ayrıca güzel. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya gelecek kadınlara tavsiyem şimdiye kadar evde durdukları kabahat, mutlaka gelsinler. Özellikle rahatsızlıkları varsa mutlaka gelsinler. Çünkü biz kadınlar evde hem ev işleri hem dışarıda kendi mesleğimizi yaptığımız için ekstra yoruluyoruz ve vücudumuzun esnemeye ihtiyacı var. Mutlaka gelmelerini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.