Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk ekmek ve pideye zam yapmadı

MERSİN (İHA) – Mersin'de fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yaparken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek ürünlerine ve Ramazan pidesine zam yapmadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, aldığı kararla ekmeği mevcut fiyatından satışa sunmaya devam edeceği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi, Mer-Ek Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmekleri zam kapsamının dışında tuttu. Mersinlilerin ucuz ve sağlıklı ekmek tüketebilmesi için Halk Ekmek'te üretilen 250 gramlık somun ve 250 gramlık kepek ekmeği 75 kuruştan, 250 gram olan tam buğday çavdar ekmeği de 1 liradan satılmaya devam ediyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği 50 gramlık roll ekmek 20 kuruştan satılırken, Ramazan sofralarının vazgeçilmesi Ramazan pidesi ise 1,5 liradan ekmek raflarında yerini aldı.