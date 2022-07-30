Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk kartın Temmuz ayı tutarlarını hesaplara yatırdı

Her ay faydalanan sayısının sosyoekonomik durum baz alınarak güncellendiği halk kart uygulamasından Temmuz ayında 11 bin 48 kişi yararlandı. 150 ve 270 liralık tutarların olduğu uygulamada bu ay hesaplara toplam 2 milyon 60 bin 280 lira yatırıldı. Halk kart uygulaması vatandaşların mutfak masraflarının azalmasına katkı sunarken, Mersinli esnafın da kasasına katkı sağlıyor.