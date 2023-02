Mersin Büyükşehir Belediyesi Hatay'da bin 500 kişilik çadır kent kuruyor

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hatay'da 300 ailenin konaklayabileceği toplam bin 500 kişilik çadır kent kurulumuna başladı.

Bölgede arama kurtarma, yemek dağıtımı, internet erişim noktası kurulumu, cenaze nakil hizmetleri, elektrik hatları onarımı ve farklı il ve ilçelere gıda gönderimi gibi birçok alanda hizmet veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını en kısa sürede giderebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

300 aile çadır kentte kalabilecek

Depremin ardından binlerce insan evsiz kalırken, Hatay'da ortaya çıkan barınma alanı sorunu için de çadır kent kurma çalışmaları başladı. Elektrik hatlarının çekildiği çadır kente, kurulum tamamlandıktan sonra 300 aile yerleşebilecek. Hatay Fuar Alanı karşısında bin 500 dönüm alana kurulan çadır kentte 5'er kişilik çadırlarda toplam 1500 kişi kalabilecek. Çadırların içinde depremzedelerin ihtiyaçları ile radyatör tipi soba, alanda ise her gün üç öğün sıcak yemeğin çıkarılacağı çadır mutfak, ailelerin vakit geçirebileceği sosyal alan, duş, tuvalet yer alıyor.

Tencereler Hatay halkı için kaynıyor

Hatay'da süren yemek ihtiyacı için de ilk günden itibaren Mobil Mutfak Tırı ile hizmetini götüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında hizmetini sürdürüyor. Bölgeye giden gıdaların depremi yaşayan köylere ulaştırılması noktasında da ulaşım hizmeti veren ekipler, yardımların etkili ve ihtiyaca uygun dağıtımını sağlıyor.

Konyalı gönüllülere destek

Deprem sonrası Hatay'daki vatandaşlar için yemek pişirmek üzere Konya'dan yola çıkan gönüllü 2 vatandaş kavurma ve pilav pişirerek bölge halkına dağıtmaya başladı. Bir süre sonra malzemeleri biten 2 yardımsevere et başta olmak üzere gıda malzemelerini tedarik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, gönüllülerin desteğini sürdürmesine yardım ediyor. 2 yardımsever gönüllü Büyükşehir Belediyesinin desteği ile yüzlerce insanın karnını doyurması için yemek çıkarıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Alperen Tabak, Antakya Spor Tesisinin arka tarafında konuşlandıklarını ve buraya tırlarla erzakların geldiğini ifade ederek, “Antakya Spor Tesisinin arkasında Konya ekibimiz yemek yapmaya başladı. Gönüllü insanlar. Bizim için sıcak yemek kaynatan insanlar. Bizim bu imkanımız var ama arkadaşlar her gün et yapmaya, sulu yemek çıkartmaya çalıştılar. Bu yemeklerini bizimle paylaştılar. 3 günün sonunda da erzaklarının, yemeklerinin bittiğini söylediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu konuda yardımda bulunduk. Hem malzeme desteği hem elektrik desteği hem de fen işlerinden mazot desteği sağladık. Her türlü yanında olmaya çalıştık” dedi.

Cenaze nakil araçları bölgede hizmet veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin cenaze nakil araçları da bölgede ihtiyaç üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Araçlar, Hatay içerisinde ve çevre illere sürekli hizmet veriyor. 7 cenaze nakil aracı ve 25 personel Narlıca, Toygarlı ve Antakya Asri Mezarlığına defin hizmetlerinde görev alıyor. Büyükşehir ayrıca defin malzemelerinin de tedarikini sağlayarak, Hatay Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde definleri gerçekleştiriyor.