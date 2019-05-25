Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hataylı engellileri yemekte ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Hatay'dan Mersin'e geziye gelen engelli bireyleri, düzenlediği yemek programında ağırladı.

Hatay Samandağ Alil ve Acizleri Koruma ve Dayanışma Derneği, Engelliler Haftası kapsamında Mersin'e gezi düzenledi. Mersin'e gelen 30 kişiden oluşan engelliler, Mersin'in tarihi ve turistik mekanlarını gezerken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yemek programına da katıldı. Belediyeye ait Orkide Kafe'de düzenlenen yemek organizasyonu ile engelli bireyler gezilerine ufak bir mola vererek hem dinlendiler hem de Akdeniz manzarasının tadını çıkardılar.

Düzenlenen gezi ile keyifli dakikalar geçiren engelli bireyler, yemek programı sonrasında Mersin gezilerine devam ettiler. Mersin gezisinden son derece memnun kaldıklarını belirten engelli bireyler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.