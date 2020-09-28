Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı

Vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesinin 185 Çağrı Merkezinden randevu alarak, evlerinde veya bahçelerinde oluşan inşaat ve yıkıntı atıklarını toplatabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan inşaat ve yıkıntı atıklarına engel olmak için araç filosuna hidrolift alındı. Kent genelinde uzun süredir hafriyat atıkları ile mücadele eden, hafriyat dolgu sahaları oluşturan ve denetimler gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, yeni hizmeti ile hafriyattan kaynaklı çevre sorunlarına sürdürülebilir ve kolay yönetilebilir bir çözüm üretti.

Özellikle vatandaşların taşıma konusunda sıkıntı çektiği, boş arazilere ve çöp konteynerlerinin yanına bıraktığı, ev ve bahçe tadilatlarından kaynaklı inşaat-yıkıntı atıkları, Büyükşehir'in yeni aldığı hidrolift aracı tarafından toplanacak.

Vatandaşların 185 Çağrı Merkezi'nden randevu almaları gerekiyor

Hidrolift aracından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin 185 Çağrı Merkezine ulaşarak randevu alıyor. Cüzi bir miktar ücret karşılığında araç, vatandaşların bulunduğu mahalleye giderek, üzerinde bulunan konteynerlerinden birini bırakıyor. Vatandaşlar hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını bu konteynerlere bırakıyor. Araç daha sonra konteyneri alarak, hafriyat dolgu sahalarına götürüyor. Bu atıklar yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Hayata geçirilen yeni hizmet ile hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarından kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilirken, akılcı bir şekilde yönetilen hafriyat atıkları ile maliyetler düşürülüyor.

“Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz, sıkıntılarımıza çözüm buldu”

Binalarında yapılan tadilat nedeniyle çıkan molozlar için Büyükşehir Belediyesinden konteyner talep eden Mehmet Nuri Saydam, “Tadilata başladığımız gün itibariyle Büyükşehir Belediyesini aradık. Kendilerinden belli bir miktar, çok düşük bir fiyatla konteyner talep ettik. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz, bizim bu sıkıntılarımıza çözüm buldu. Evimizden çıkan molozları çuvalladık, konteynerimize bırakıyoruz. Çöp kovalarının kenarlarına konulan çuvalların görüntü kirliliğini Büyükşehir Belediye Başkanımızın da yardımlarıyla ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Vatandaşların Büyükşehir Belediyesine bu konuda yardımcı olmasını isteyen Saydam, “Çöplerin kenarlarına molozları koymayalım. Bu, hiç hoş olmayan bir görüntü ve çevre kirliliğine neden oluyor” diye konuştu.