Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Maratonu'nun fuarında yer aldı.

'sü gerçekleştirilen “İstanbul Maratonu” çerçevesinde açılan spor fuarında yerini aldı. 3-4-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuarın ardından, 6 Kasım tarihinde maraton gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde spor kenti olma özelliğini de ön plana taşıyan Mersin'de düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, Kilikya Ultra Maratonu ve Uluslararası Mersin Maratonu hakkında yurt içi ve yurt dışından fuara gelen tüm sporculara ve ziyaretçilere detaylı bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ve ilgili personelin katıldığı fuarda, önümüzdeki yıl planlanan yarışmalara da sporcuların ön kayıtları yapıldı. Stantta ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar yaptığı tüm sportif etkinlikler de tanıtılarak bilgilendirme yapıldı.