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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 1. Lig'e çıktı

Türkiye 2.

Lig Kadınlar Voleybol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı, play-off'ta aldığı başarı ile 1. Lig'e yükseldi. Son karşılaşmasında Mert Grup Sigorta Sivrihisar'ı 3-0 yenerek ikinci olan filenin sultanları, Mersin'e galibiyetle döndü.


Dörtlü finallerde Mert Grup Sigorta, Sivrihisar ve Viranşehir Eğitimgücü takımları ile 1. Lig'e çıkmak için kıyasıya yarışan Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı, Viranşehir takımına 3-1 kaybetmesine rağmen 1. Lig'e çıkan takım oldu. Viranşehir'e karşı aldığı mağlubiyetin ardından GSK Kadın Voleybol Takımı'nda tam ümitler tükendiği anda Mert Grup Sigorta, Sivrihisar'la olan karşılaşmasını 3-0 alınca sıralamada 2.'liğe yerleşti. GSK Kadın Voleybol ekibi, yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek.

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