Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesinde lokma tatlısı ikram etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesince, Kadir Gecesi'nde ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere giden vatandaşları lokma tatlısı ikram etti.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de ibadetlerini yerine getirmek için camilerin yolunu tutan Müslüman vatandaşlara yatsı ezanı öncesi Anamur'dan Tarsus'a kentin 13 ilçesinde 34 cami önünde açtığı stantlarda toplam 7 bin 500 paket lokma tatlısı ikram etti. Büyükşehir Belediyesi aşhane sorumlusu Ergün Horuz, Muğdat Camii önünde yapılan dağıtımda, “Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde lokma tatlısı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Lokma tatlılarını aşhanemizde hazırladık, 34 camide dağıtıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın Kadir Gecesi mübarek olsun” dedi.

Cami önlerindeki vatandaşlardan Saadet Nacar, yaptığı ikramdan dolayı Başkan Vahap Seçer'e selamlarını ileterek, “Kadir Gecesi mübarek olsun. Yeri geldi yoksul insanların yanındaydı, yeri geldi sahilin oradaki konferans salonunda yoksul insanların dertlerini paylaştı. Yeri geldi semtlerimize yemeklerini dağıttı. Allah ondan bin kere razı olsun. Dilerim çok daha büyük mertebelere ulaşır. Allah'ım ona güç kuvvet versin, rabbim onu korusun” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Aslıhan Aygün de mübarek günde yapılan lokma tatlısı dağıtımından memnun kaldığını belirterek, “Kadir Gecesi'nde bu tatlılara denk geldik. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.