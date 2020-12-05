Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne üniversitelerden tam not

Kariyer Merkezi, son olarak Mersin'de bulunan 4 üniversite işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik kariyer etkinliği düzenledi.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, yaklaşık bir yıldır faaliyet veren Kariyer Merkezinin öncelikle kurumlar arası işbirliğine önem veren bir anlayışla hareket ettiğini ifade etti. Özada, 36 kurumdan oluşan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulunu oluşturduklarını, bu kez de üniversite öğrencilerine daha profesyonel kariyer rehberliği hizmeti sunmak amacıyla kentte bulunan 4 üniversitenin Kariyer Merkezleri ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) ile ortak etkinliklere imza attığını söyledi.

Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol de işsizlik gibi bir sorunun büyüdüğü pandemi sürecinde Kariyer Merkezinin gerçekleştirdiği etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Tarsus Üniversitesi Kariyer ve Mezun Ofisi Koordinatörü Dr. Nazmiye Ülkü Pekkan ise üniversite öğrencilerinin bu süreçte kariyer yolculuklarına destek sunan etkinlikler için teşekkürlerini sundu.