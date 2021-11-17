Mersin Büyükşehir Belediyesi KOAH'a dikkat çekti

Etkinlikte, vatandaşların kendi başlarına yapabilecekleri solunum egzersizleri de anlatıldı. Dr. Ufuk Bakmaz, “KOAH'ın bilinen en sık ve önemli nedeni kronik sigara kullanımıdır” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Dünya KOAH Günü dolayısıyla Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Tarsus Otogarında gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara KOAH ile ilgili bilgilendirme yapıldı

“KOAH'ın bilinen en sık ve önemli nedeni kronik sigara kullanımıdır”

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görev yapan Dr. Ufuk Bakmaz, KOAH'ın solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalık olduğunu söyledi. Dr. Bakmaz, “KOAH hastalığının bilinen en sık ve önemli nedeni kronik sigara kullanımıdır. Ancak şu zannedilmesin ki, sigara kullanmayan bir kişi KOAH olamaz. Sigaranın haricinde, tezek yakımı ve kimyasal gazlara kronik maruz kalma sonucunda da KOAH tablosu gelişmekte. KOAH'ın tanısı solunum fonksiyon testleri ile konulur. Hastalığın tanısı, tedavisi ve takibi göğüs hastalıkları uzmanı tarafından yapılmaktadır. KOAH'ın tedavi sürecinde ilk sırada yer alan unsur, sigara kullanımının bırakılmasıdır. Buna ek olarak tedavi sürecinde hastaların daha etkili solunum yapabilmeleri ve solunum kapasitelerini yükseltebilmek için solunum fizyoterapisi de yapılmaktadır. Nitekim bunun katkısıyla da hastaların efor kapasiteleri yükselmektedir. Özetle KOAH'ın tedavisinde öncelikle göğüs hastalıkları uzmanı tarafından takipli olmak, sigarayı bırakmak, solunum ve efor kapasitesini yükseltici destek tedavileri almak, dengeli beslenmek, pnömokok ve influenza aşılarını olmayı söyleyebiliriz” diye konuştu.

KOAH'ın yaygın nedenleri anlatıldı, ‘Adım Testi' uygulandı

Etkinlikte, sağlık ekipleri vatandaşlara ‘Adım Testi' de uyguladı. Step tahtası üzerinde uygulanan adım testi sırasında ve sonrasında vatandaşlara soluk alıp-verme durumları, nefes sıklıkları, dizlerde oluşan ağrılarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Test sonrasında vatandaşlara ev ortamında ve dışarıda kendi başlarına uygulayabilecekleri solunum, postür ve kuvvetlendirme egzersizlerini anlatan broşürler dağıtıldı. Ardından egzersizler uygulamalı olarak gösterildi. Teste katılanlara temizlik kiti ve balon hediye edildi.

“Nefes, postür ve kuvvetlendirme egzersizleri konusunda danışmanlık hizmeti verdik”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli fizyoterapist Bengisu Gürler, teste alınan vatandaşların nefes kontrollerini yaptıklarını ve hastalıktan korunmak için danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, “Yaptığımız etkinlikte step tahtaları üzerinde adım testi uyguladık. Nefes darlığı, dizlerde oluşan ağrı ve benzeri durumlara göre hastalarımızı ve vatandaşlarımızı değerlendirmeye aldık. Teste katılan vatandaşlarımız arasında KOAH tanısı konulmuş vatandaşlarımız da vardı. Onlar için uygun egzersiz programı oluşturduk. Herhangi bir KOAH tanısı konulmayan ama yine nefes darlığı ve ağrılar çeken vatandaşlarımız için de hem ev ortamında hem dışarıda uygulayabilecekleri nefes, postür ve kuvvetlendirme egzersizleri konusunda danışmanlık hizmeti verdik” ifadelerini kullandı.

“Kontrolden geçmiş olduk, gerçekten çok faydalı”

Etkinlikte Adım Testine katılan ve edindiği bilgilerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özgür Göztaş, “Adımımızla orantılı olarak ne kadar sürede nefes alabileceğimizin parametresi bende iyi çıktı. Mutluyum o konuda. Hem de bir kontrolden geçmiş olduk, gerçekten çok faydalı. Mümkün mertebe sigara içmeyelim, çünkü temelini oluşturuyor. Bu tür taramalar hem eğlenceli hem de sonuca yönelik. Ben iyi olduğumu öğrendim. Sıkıntılı durumları olanlar oluyor, farkında olmayanlar da farkına varmış oluyor, en önemlisi de o” dedi.