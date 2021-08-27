Mersin Büyükşehir Belediyesi, koşu ve yürüyüş yolunu bakıma aldı

Ekipler, yoğun kullanım sonucu yıpranan ve çökme oluşan zeminde yeniden kiremit irmiği dökümü gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların özellikle bahar ve yaz aylarında sıklıkla vakit geçirdiği sahil şeridinde rutin olarak yürüttüğü bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir ekipleri bu kapsamda Adnan Menderes sahilinde koşu ve yürüyüş aktiviteleri gerçekleştirilen Kültür Park sınırları içinde yer alan koşu yolunun zeminini iyileştirdi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmayla Kültür Parkta yer alan koşu yolu zemini daha sağlıklı hale getiriliyor. Ekipler, Kültür Parktaki koşu yolunda daha yumuşak bir zemin oluşturmak için kiremit irmiği ile kapladığı zemini rutin olarak bakımdan geçiriyor. İnsan sirkülasyonun fazla olduğu bölgede yoğun kullanım sonucu yıpranan ve çökme oluşan zeminde ekipler mucur temizliği yaparak, yeniden kiremit irmiği dökümü gerçekleştirdi.

Ekipler, ayrıca rüzgar nedeniyle bisiklet yoluna saçılan kiremit irmiğinin temizliğini de yaptı. İnsan ergonomisine daha uygun, dizlere rahatsızlık vermeyen ve meydana gelebilecek sakatlık riskini azaltan zemin sayesinde Mersinliler gönül rahatlığıyla spor yapabiliyor.