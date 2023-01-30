Mersin Büyükşehir Belediyesi marangoz atölyesi üretmeye devam ediyor

Farklı tür ve boyutlarda üretilen ürünler Mersin'in dört bir yanında Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan park, bahçe, meydan gibi alanlara yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca farklı kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri de değerlendiriyor. Özellikle okullardan gelen bank ve kamelya taleplerini de karşılayan ekipler, şehrin her noktasına dokunuyor. Bu işlemlerin dışında ekipler, şehir genelindeki mobilyaların bakım ve onarımını da düzenli aralıklarla yapıyor.

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığında Ziraat Teknikleri olarak görev yapan Ali Karakış, marangozhanede 4 yılda yapılan üretim rakamlarını paylaşarak, "2019 yılından itibaren vatandaşlarımıza etkili ve verimli hizmet verebilmek adına üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 4 yıllık süre içerisinde 2 bin 768 adet bank, 173 adet kamelya, 812 adet saksı, 185 adet piknik masası, özel günlerde kavşaklarda kullanılmak üzere 1085 adet ahşap figürler, kadın üreticiler için 7 adet araba, bunun dışında 10 adet büfe üretimi, 6 bin 621 adet herek üretimi gerçekleştirdik. Bunun dışında da 15 adet salıncak üretimi gerçekleştirdik. Ayrıca daire başkanlığımız tarafından tasarlanmış olan 675 adet bankın ve 650 adet çöp kovasının da sorumluluk alanlarımızdaki parklara montajı yapıldı" dedi.

"Bakım-onarım faaliyetlerimiz sürüyor"

Sorumluluk alanları dışındaki park ve bahçelerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri de değerlendirdiklerini belirten Karakış, "Üretim hedeflerimizi belirlerken kurum ve kuruluşların ile vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyoruz. Talepleri, bütçe imkanını ve kaynak kullanımı göz önünde bulundurarak gerçek anlamda ihtiyaç tespiti yapıldıktan sonra üretim aşamasını atölyemizde gerçekleştiriyoruz. Üretim çalışmalarımızın dışarısında bakım, onarım gibi faaliyetlerimiz de oluyor. Zamanla yıpranan, kırılan ya da başkaları tarafından zarara uğrayan mobilyalarımızın bakım ve onarımını yapıyoruz. Daire Başkanlığımız olarak önümüzdeki yıllarda da hem üretim hem bakım-onarım işlemlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Marangoz Atölyesinden sorumlu Murat Yıldırım Büyükşehir Belediyesi Park bahçeleri, üretim yelpazelerinin geniş olduğunu belirterek, "Aslında saymakla bitmez. Yelpazemiz geniş. Bank, piknik masası, kamelya, ahşap pergole, ahşap saksılar, çitler üretiyoruz. Özellikle bazı özel günlerde yaptığımız figürlerimiz var; yılbaşı ile alakalı, kadınlar günü ile alakalı, 23 Nisan'la alakalı. Tabi belediyemiz bugünleri de unutmuyor. Bugünler için de özel çalışmamız olabiliyor. Kaynak atölyemiz var. Orası ile koordineli çalışıyoruz. Yaptığımız bankın, kamelyanın profil kısmını hallediyorlar, biz de ahşap kısmını, montajını hazırlıyoruz. Bir bütün olarak çalışıyoruz. Marangozhanede 5, kaynak atölyesinde 4 tane ustamızla beraber çalışıyoruz. Hepsi canı gönülden severek, isteyerek çalışıyorlar. Güzel bir çalışma oluyor. İyi şeyler çıkıyor" ifadelerini kullandı.