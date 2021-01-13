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Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halit Çortul Covid-19'a yenik düştü

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halit Çortul, yakalandığı korona virüsten kurtulamayarak yaşamını yitirdi.


Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Halit Çortul, bir süre önce korona virüse (Covid-19) yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Çortul, günler süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.


Çortul'un vefatı, Mersin ve memleketi Erdemli ilçesinde üzüntüyle karşılandı. Aynı zamanda Erdemli Belediyesi Meclis Üyesi olan ve geçmiş dönemde AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığı da yapan Çortul'un vefatını sosyal medya hesaplarından duyuran Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve Mersin milletvekilleri, üzüntülerini dile getirerek, Mersin'e, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilediler.

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