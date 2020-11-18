Mersin Büyükşehir Belediyesi öğrencilere 1,5 milyon kutu süt dağıtacak

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Süt Senin Gurur Mersin'in' sloganıyla geçen yıl başlattığı projenin dağıtım ağı genişletiliyor. Geçen yıl 3 ilçede 36 okulda dağıtımı gerçekleştirilen kutu süt, bu yıl 13 ilçede 148 okulda haftada iki gün 37 bin 500 öğrenciye ulaştırılacak. Projeyle öğrencilere 1,5 milyon kutu süt dağıtılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve gelmeden önce vaat ettiği projeler arasında yer alan ve ‘Süt Senin Gurur Mersin'in' sloganıyla başlatılan projenin bu yıl dağıtım ağı genişletilerek daha çok öğrenciye süt ulaştırılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında hem çocuklar süt içmeye teşvik edilmeye hem de Mersin'deki süt kooperatifleri desteklenmeye devam edilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin süt alışkanlıklarını sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan proje, bu yıl 13 ilçede 37 bin 500 öğrenciye haftada iki gün dağıtılmak üzere sürdürülecek.

Sütlerin hijyenik bir ortamda hazırlanıp paketlenmesi ve analizlerinin yapımı sürecinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ve MENKOBİRLİK Başkanı Ömer Özcan, üretim tesisine ziyarette bulunarak, sütlerin hazırlık aşamasını yerinde inceledi.

“Süt dağıtımımız kasım ayının sonlarında başlayacak”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökayaz, geçen yıl yürütülen çalışmada Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde 36 okulda 28 bin öğrenciye toplam 1 milyon 200 bin kutu süt dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Süt dağıtımının son evresinin pandemi dönemine denk geldiğini ve bundan kaynaklı sütlerin dağıtımını mahallelerde gerçekleştirdiklerini aktaran Gökayaz, “Bu yıl ise dağıtımımızı 13 ilçede 37 bin 500 öğrenciye haftada iki gün dağıtımımızı gerçekleştireceğiz. Toplam 1 milyon 500 bin kutu sütü çocuklarımıza ulaştıracağız. Dağıtımı, kasım ayının sonlarında gerçekleştirmeye başlayacağız” dedi.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökçek de sütlerin dağıtım ağının genişletildiğine dikkat çekti. Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı çiğ süt fiyatının altında satış yapmak zorunda kalan üreticilerin Büyükşehir Belediyesinin projesi ile açıklanan fiyatlardan satış yapar hale geldiğini vurgulayan Gökçek, şunları söyledi:

“Bu yıl genişletilerek devam edilecek projede, Akdeniz'de 19, Anamur'da 20, Aydıncık'ta 6, Bozyazı'da 8, Çamlıyayla'da 2, Erdemli'de 13, Gülnar'da 20, Silifke'de 27, Mezitli'de 4, Mut'ta 8, Tarsus'ta 10, Toroslar'da 7 ve Yenişehir ilçesinde 4 olmak üzere toplam 148 okulda ihtiyaç sahibi ilköğretim çağındaki çocuklara haftada iki kez olacak şekilde 1 milyon 500 bin adet süt dağıtımı yapılacak. Proje kapsamında sütler, Mersin Narenciye ve Diğer Tarım Ürünleri Kooperatifler Birliğinden (MENKOBİRLİK) temin edilirken, süt üretimi ve dağıtımı sırasında Covid-19 tedbirlerine uyularak sütlerin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması sağlanıyor. Ayrıca tamamen hijyenik koşullarda üretilerek dağıtıma hazırlanan sütlerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolleri için İçme Sütleri Tebliğine göre gerekli tüm analizler yapılıyor.”

“Biz üreticiler olarak Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz”

Üreticinin desteklendiği projeye ilişkin memnuniyetlerini dile getiren MENKOMBİRLİK Başkanı Özcan ise “Birliğimize ait 40 birim kooperatifi var ve 18'i hayvancılıkla iştirak ediyor. Bu birimler süt üretimini kendi bünyesinde topluyor biz ise kooperatif olarak bu sütlerin pazarlanmasını sağlıyoruz. Ulusal Süt Konseyi süt fiyatlarını 2,3 lira olarak açıkladı. Pazar noktasında bu fiyatları zaman zaman alamadık. Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrenciye süt kampanyası kapsamında pazar olarak bizlerin önünün açılması konusunda katkı sağladı. Ayrıca çocuklarımızın sağlıklı yetişmesine de katkı sağlanıyor. Biz üreticiler olarak üretmiş olduğumuz ürünün pazarlaması noktasında Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Sütlerimizi gönül rahatlığıyla çocuklarımıza içirebiliriz”

Sütlerin dağıtıma hazır hale getirilmesi konusunda oldukça sağlıklı bir ortamda hijyene özen göstererek çalışmaları titizlikle yürüttüklerini vurgulayan süt fabrikasının müdürü Şaban Çatalbaş, “Bu projenin içerisinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Sütler, MENKOBİRLİK tarafından hijyen kurallarına uyularak, bölgemizde toplanarak tesisimize getirilir. Burada da aynı şekilde hijyen koşullarına dikkat ederek sütlerin dağılımını gerçekleştirip işleme alıyoruz. Baştan sona dek sütlerimiz analizlerden geçirilir. Gönül rahatlığıyla çocuklarımıza içirebiliriz. Bu faydalı projeyi sonuna dek destekliyoruz” ifadelerini kullandı.